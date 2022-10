BTS : Kim Taehyung alias V était le dieu des visuels aux Fact Music Awards 2022 et ces vidéos en sont la preuve

BTS a fait une grande sortie aux Fact Music Awards 2022. Ils ont remporté quelques prix. Les Bangtan Boys ont également joué sur Yet To Come et For Youth. Les fans sont restés émus après que Kim Namjoon, alias RM, a déclaré que le groupe obtiendrait bientôt des éclaircissements sur un certain nombre de choses. Il a également déclaré qu’ils seraient à jamais des artistes pour leurs fans. Son discours où il a dit qu’il voulait rencontrer, sentir, toucher et jouer avec les ARMYs est devenu viral. Alors que Namjoon alias RM a fait la une des journaux pour son discours, et Jin a fait une entrée royale pour son prix. Mais il y a quelques clips de Kim Taehyung qui prouvent qu’il est le roi absolu des visuels dans l’industrie de la K-Pop. Jetez un œil à ces vidéos…

TMA 2022 Taehyung reparlera de nouveau parce qu’il était le moment … !!! Visuels de haut niveau ? https://t.co/Qjpja6Dmvs Taehyung_KTH1 (@Taehyung_BG_Lvr) 9 octobre 2022

La voix de TAEHYUNG TAEHYUNG est incomparablement incroyable, aussi émouvante qu’elle soit, apporte de la chaleur et se sent chez soi KIM TAEHYUNG AU TMApic.twitter.com/3IHLYEtqnK ?winTAEr?4Ver? (@ZanChrys17) 9 octobre 2022

Le chanteur de BTS, Kim Taehyung, a fait la une des journaux pour ses prétendues nouvelles de rencontres avec la rappeuse Blackpink Jennie Kim. Il est occupé à travailler sur son premier album solo, qui aura des influences western R&B et jazz. Kim Taehyung ressemblait à un million de dollars dans ce trench-coat noir. Le beau chanteur a fait sensation lors de la Fashion Week de Céline à Paris où il s’est rendu en tant qu’invité. Dernièrement, ses apparitions lors d’événements de célébrités en Corée ont également attiré l’attention.