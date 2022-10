BTS : Kim Taehyung alias V et Park Hyung-sik de Wooga Squad fixent une fois de plus les objectifs de BFF [Read Details]

Kim Taehyung, alias V, membre du BTS, est connu pour son amitié avec la Wooga Squad. Park Seo-joon, Park Hyung-sik, Peakboy, Choi Woo-sik et Kim Taehyung forment la très appréciée Wooga Squad. Maintenant, il est devenu évident que Kim Taehyung, membre du BTS, qui s’est récemment produit à Busan pour le concert Yet To Come, était accompagné de son ami proche Park Hyung-sik. Cela a été révélé après qu’un restaurant de Busan IIpum Hanwoo a partagé que les deux besties avaient visité leur place après le concert de Busan. Ils n’étaient pas seuls. Il semble que la mère, le père et le directeur de Taehyung aient également accompagné les deux au restaurant de bœuf haut de gamme de la ville.

Les fans sont heureux de savoir que Kim Taehyung alias V a le soutien de ses meilleurs amis dans sa vie. Bien qu’ils soient tous très occupés, ils prennent du temps les uns pour les autres dès que possible. Park Hyung-sik est également très populaire en Inde. Nous avons récemment été vus dans The Soop Friendcation qui est venu sur Disney. Sa bande originale de K-Drama a également été vue par de nombreux téléspectateurs indiens. Le personnel de l’hôtel a décrit les images de Kim Taehyung comme étant divines, presque comme une sculpture, ce qui n’est pas une surprise.

[INFO] Le restaurant Ilpum Hanwoo situé à Busan a partagé l’autographe de Hyungsik et Taehyung sur leur page. Taehyung et Hyungsik avaient visité le restaurant le 15 après le concert de BTS Busan avec la famille de Taehyung pic.twitter.com/QNot8DSEcK GUIDE TAE (@taeguide) 22 octobre 2022

BTS V alias Kim Taehyung a été l’une des stars de la K-Pop les plus recherchées sur Google en 2022. Cela s’est produit en raison de sa présence à la Fashion Week de Céline et des rumeurs de fréquentation de la rappeuse Blackpink Jennie Kim. Les Bangtan Boys alias BTS se dirigeront vers l’enrôlement militaire obligatoire à partir de 2023. Le groupe reprendra ses activités à partir de 2025. Kim Taehyung alias V travaille également sur son album solo. Il est censé avoir des influences classiques occidentales.