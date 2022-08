BTS : Kim Taehyung alias V et les photos virales de la rappeuse Blackpink Jennie sont fausses ? Les fans démystifient leurs rumeurs de rencontres

La rumeur de rencontre entre Kim Taehyung alias V et Jennie de Blackpink, membre du BTS, a fait l’actualité tout au long de 2022. Tout a commencé à partir de mai lorsqu’une photo présumée de Kim Taehyung alias V et du membre de Blackpink Jennie de l’île de Jeju a commencé à circuler en ligne. Les sociétés de divertissement n’ont rien confirmé. Maintenant, deux nouvelles photos font le tour. L’un d’eux est celui d’une fille qui aurait cliqué sur une photo de Jennie alors que Kim Taehyung se prépare avant d’embarquer sur le vol pour Paris pour le voyage de Céline. Sur l’autre photo, Taehyung et Jennie seraient côte à côte portant des vêtements presque assortis. On dit qu’il vient de l’appartement où réside Kim Taehyung.

Alors que de nombreux fans préfèrent rester indifférents si BTS V alias Kim Taehyung sort effectivement avec Jennie, ce qui est devenu préoccupant, c’est la fuite de photos privées. Des sources affirment qu’ils proviennent d’amis du rappeur Blackpink. Le fait que les deux sociétés de divertissement soient silencieuses a encore alimenté les spéculations quant à savoir si quelque chose se prépare réellement entre les superstars musicales. Mais ARMY a maintenant découvert que les photos récentes ont été modifiées. Jetez un œil aux tweets ici…

ok ngl je ne suis pas en colère abt taehyung et jennie bc s’ils sortent ensemble nous avons juste besoin de nous en remettre – MAIS S’ILS NE SONT PAS ET CERTAINS SICKO ONT ÉDITÉ CES PHOTOS QUAND JE VOUS ATTRAPE CONFIANCE TU NE PARTIRAS PAS keiara (@j1m1nsbff) 25 août 2022

Je ne sais vraiment pas si toutes ces photos de taehyung jennie sont réelles mais allez ! Vous diriez que tous ceux-ci sont modifiés, puis quelqu’un a posté qu’il s’agissait du pirate informatique et vous pensez que c’était la vraie photo ? Vraiment? ? pic.twitter.com/ApnjRtXkUF pjwnniekim 0104 ? (@lecoeurdenini) 25 août 2022

Si Jennie a été modifiée sur cette photo (comme celle de l’appartement de Taehyung), alors qui d’autre l’a prise ? C’est une photo miroir. Zuzanna (@Zuzanna01670799) 25 août 2022

A mon avis celui-ci est édité #Taehyung L’image réelle de vient d’une autre vidéo ! Ces montages sont comme des puzzles ! Utiliser le visage de Sb, le corps d’une autre personne, etc .. plus des outils d’édition pour faire quelques changements d’expression peut-être ! Je ne connais pas la première photo mais voici celle-ci #JENNIE pic.twitter.com/ReYKfw3DCs P (@peipeibarbie) 25 août 2022

omg merci pour cette explication détaillée parce que c’est ce que je pense aussi, ça a l’air édité mais c’est vrai parce que tous les détails sont parfaitement mélangés. juste l’absence des images originales prend le gâteau pour moi. Comme deux photos inédites d’eux? Comment idéal non? taehyung jennie (@kthjenruby) 25 août 2022

Kim Taehyung, membre du BTS, a atterri aux États-Unis et il y avait une foule énorme à l’aéroport. En fait, les filles se sont précipitées pour cliquer sur ses photos et la sécurité a dû intervenir. Le membre V du BTS a dit aux filles de faire attention. BTS se produira à Busan au mois d’octobre.