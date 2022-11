BTS : Kim Taehyung, alias V, est harcelé par les ARMYs alors qu’il rentre chez lui ; écrit une note disant: “Je m’inquiète toujours…”

BTS membre Kim Tae Hyung alias V était à Paris pour son emploi du temps. Il est retourné en Corée du Sud il y a quelques minutes. BTS ARMÉE avait manqué les garçons Jungkook et Taehyung car ils étaient loin de chez eux. Et maintenant, l’un d’eux est bien revenu. C’était la scène habituelle à l’aéroport où BTS V était envahi par les ARMY et une mer de journalistes. Kim Taehyung alias BTS VLes photos et clips de l’aéroport de deviennent viraux en ce moment.

BTS V est assailli par l’ARMÉE et les journalistes

Étant une célébrité mondiale et une idole, la vie des membres de BTS a été assez difficile. Il y a un manque d’intimité lors des déplacements. Alors que Kim Taehyung alias V rentrait chez lui il y a quelques minutes, il a rencontré une mer de fans et de journalistes. Bien qu’il y ait eu des gardes du corps pour garder Taetae en sécurité, la foule a continué à se déplacer pour obtenir une photo, un selfie ou un octet de BTS V. Il semble que certains journalistes/ARMY soient également tombés. Les vidéos deviennent virales dans Hollywood News en ce moment.

Découvrez les vidéos de Kim Taehyung à son retour en Corée du Sud ici :

Kim Taehyung a reçu des lettres manuscrites d’une ARMY, qu’il a gracieusement acceptées alors qu’il était assis dans la voiture. Les ARMY ont partagé des clips de la même chose en ligne.

Quelqu’un a donné une lettre à taehyung et il l’a prise ^^ BIENVENUE CHEZ TAEHYUNG pic.twitter.com/IO0YSEoIkn (@sceneryfortae) 20 novembre 2022

taehyung a pris les lettres de certains fans, il est le plus gentil ? pic.twitter.com/nrc8A7CTdD Elysha | KTH1 ET L’ACTEUR TAEHYUNG ARRIVENT (@myonlyTAEger) 20 novembre 2022

Kim Taehyung alias BTS V écrit une note sincère pour les ARMY et les journalistes

Tous les Bangtan Boys sont très cordiaux et gentils avec leurs fans et les médias. Kim Taehyung a déjà montré sa gentillesse à plusieurs reprises. Qu’il s’agisse d’empêcher le journaliste de reculer pour obtenir son octet ou de supporters qui auraient pu se cogner contre des piliers, il leur a toujours demandé de faire attention. Et c’est ce que le chanteur de Run BTS a fait jusqu’à maintenant.

BTS V a pris son compte sur les réseaux sociaux et a demandé si l’un des ARMYs ou des journalistes avait été blessé. Il a dit qu’il s’inquiétait toujours lorsqu’il quittait ou rentrait dans le pays. Taetae a dit qu’il aimait voir l’ARMÉE mais qu’il ne se sentait pas bien quand ils tombaient ou se blessaient. “A partir de maintenant, ce serait bien de se revoir sans se blesser ou se blesser”, a lu une traduction libre du message de Taehyung en Hangul.

Découvrez l’histoire Instagram de Kim Taehyung ici:

Pendant ce temps, l’emploi du temps de Kim Taehyung à Paris était assez secret cette fois. Bien qu’il ait partagé de nombreuses photos il y a quelques heures, ARMY attend avec impatience qu’il annonce son premier album.