Le membre du BTS V, alias Kim Taehyung, est connu pour sa beauté. Il a l’air intelligent, a un sourire contagieux avec une personnalité adorable. Il couvre souvent ses fans avec ses tenues élégantes et se porte bien. Il a récemment été élu célébrité la plus belle par deux maquilleurs K-Pop populaires qu’ils ont rencontrés tout au long de leur carrière.

Comme nous le savons tous, les maquilleurs ont la chance de rencontrer et de coiffer des célébrités de tous les coins de l’industrie du divertissement coréen. Ils rencontrent souvent divers chanteurs, acteurs et artistes et les coiffent pour les rendre encore plus attrayants.

Dans une récente interview avec AYO, deux maquilleurs professionnels, Park Jeong An et Kim Ye Ji, ont été invités à nommer la plus belle célébrité qu’ils aient rencontrée. Alors que Park Jeong An est le responsable du maquillage de Soonsoo Cheongdam, Kim Ye Ji est une employée de salon devenue indépendante.

Alors que Park Jeong An a d’abord hésité à choisir un client célèbre, Kim Ye Ji n’a pas pris le temps de désigner le membre V de BTS, alias Kim Taehyung, comme la célébrité la plus belle qu’ils aient rencontrée tout au long de leur carrière. Bien que Kim Ye Ji n’ait jamais eu l’occasion de travailler avec V, elle l’a quand même choisi car elle ne pouvait pas détourner le regard lorsque Kim Taehyung était à proximité.

L’année dernière, Kim Taehyung a été déclaré numéro un dans la liste des 10 hommes les plus beaux du monde. Il était en tête de liste en battant Brad Pitt, Robert Pattinson et Hrithik Roshan, la sensation Internet Omar Borkan Al Gala, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, Tom Cruise, Chris Evans et Henry Cavill, qui dominent souvent le palmarès hollywoodien.