BTS : Kim Taehyung, alias V, devrait-il reprendre le métier d’acteur six ans après Hwarang ? ARMY a une journée sur le terrain pour discuter des rôles appropriés pour l’icône

Les fans de BTS auraient de bonnes nouvelles du côté de Kim Taehyung. BTS V est censé sortir un album plus tard dans l’année. En fait, son album solo pourrait sortir après celui de RM qui fait déjà beaucoup de bruit. Mais la plus grande nouvelle est que BTS V alias Kim Taehyung pourrait envisager un retour au jeu d’acteur. Cela est arrivé sur la plate-forme d’information et sociale coréenne Naver. Les rapports indiquent qu’il envisage d’explorer ses capacités d’acteur dans les prochains jours. Il a été vu pour la dernière fois dans le drame télévisé Hwarang où les gens ont aimé son innocence. C’était en 2016. Maintenant, Kim Taehyung a dit qu’il aimait jouer après avoir franchi 30 ans dans le magazine Rolling Stone, mais nous supposons qu’il ne souhaite pas attendre aussi longtemps dans le futur.

Le rapport indique que Kim Taehyung alias V, proche d’acteurs tels que Choi Woo-sik, Park Hyungsik et Park Seo Joon, recherche des opportunités. En outre, il connaît également des acteurs comme Kang Dong-Won, Park Hyo-shin et d’autres. BTS V a également été cliqué avec la star de Squid Game Lee Jung-jae à certaines occasions. ARMY s’amuse à discuter du genre de rôles qu’il peut jouer à l’écran. Jetez un œil aux tweets…

Des responsables ont rapporté aux médias coréens que Taehyung préparait son album et aurait hâte de le sortir plus tard dans l’année, tout en montrant son intérêt à jouer grâce à ses solides amitiés avec Park Seojun, Park Hyungsik et Choi Woosik. Tous les membres sont pic.twitter.com/V8yOXvrzm1 S.M_love Bts ? (@SofyloveBts1) 6 novembre 2022

taehyung jouer sera en fait ma mort istg car CET HOMME PEUT AGIR, les gens peuvent chier sur son rôle dans hwarang autant qu’ils veulent mais il a joué ce rôle pour tout ce qu’il était censé être et a rendu tout le drame intéressant à regarder pour moi, pas même juste parce que c’était lui Han (@hanbeaur) 6 novembre 2022

L’ACTEUR TAEHYUNG ARRIVE Tellement excité pour le retour d’acteur de Taehyung. Hansung me manque vraiment ?#BTSV #KIMTAEHYUNG pic.twitter.com/Cd4iIygAgH Taevlove (@Taetaevlovev) 6 novembre 2022

Certains veulent un méchant, certains veulent un personnage historique, certains veulent une comédie romantique avec une scène de maquillage et certains veulent une scène littérale… Taehyung sait-il qu’il agit ? Est-ce que cet homme sait? ? (@Vantaeoso) 6 novembre 2022

évidemment je veux voir taehyung jouer un méchant et tout mais aahh j’ai besoin de le voir dans romcom donc désespérément s’il vous plaît il dévorera ce rôle aussi ? (@aiwiendasiyapa) 6 novembre 2022

Je ne veux pas de Taehyung dans une comédie romantique mignonne parce que nous savons comment il est en réalité et ce ne serait pas différent, J’AI BESOIN de lui pour voir jouer un rôle de méchant ou d’énergie sombre parce que ça va être NOUVEAU ET IL PEUT TUER CE RÔLE ALORS S’IL VOUS PLAÎT Jane (@KandyPopsicle) 6 novembre 2022

Bien sûr, la plus grande spéculation est de le voir dans Squid Game 2. Ce serait un régal pour tous les fans. BTS V alias Kim Taehyung attend maintenant de l’entendre de l’icône de la musique lui-même.