BTS : Kim Taehyung alias V dans une émission de variétés avec deux membres de la Wooga Squad ? Voici ce que nous savons

BTS les membres vont bientôt s’enrôler dans l’armée un par un. Kim Seokjin alias Jin est le premier membre qui va s’enrôler dans l’armée. Et plus tard, un par un alors que leurs horaires se terminent, les autres Bangtan Boys, c’est-à-dire RM, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook s’enrôlera aussi dans l’armée. Avant de partir pour l’armée, les membres du BTS ont abandonné du contenu qu’ils avaient filmé à l’avance pour que les ARMYs puissent en profiter en leur absence. Et parmi eux se trouve BTS V alias Kim Tae Hyung aussi bien. Oui, vous avez bien lu. Selon un rapport de K-media, Taehyung a tourné pour une émission de variétés. Alors, BTS ARMÉEsi les rapports sont quelque chose à dire, vous pourriez peut-être voir Taehyung dans une série de télé-réalité, peut-être, avant qu’il ne rejoigne l’armée.

Kim Taehyung dans une émission de variétés

Outre l’enrôlement militaire des BTS, les projets solo des Bangtan Boys font également les gros titres de la section Hollywood News. Et c’est également le cas du chanteur de Christmas Tree. Selon un rapport publié sur Daum.net, Kim Taehyung fait partie de la nouvelle série de télé-réalité de Lee Seojin qui s’intitule provisoirement Seo Jin’s. La série serait diffusée en première sur le réseau tvN. Pour les non-initiés, Seo Jin’s est un spin-off de la populaire émission de télé-réalité Youn’s Kitchen.

BTS V à voir avec les membres de la Wooga Squad dans la série

Le rapport a révélé que BTS V alias Kim Taehyung a tourné pour la série dans un secret complet au Mexique. Il y a quelques jours, les photos de Taehyung montrant qu’il avait été repéré au Mexique aux côtés de Park Seo-joon étaient devenues virales. Et maintenant, le dernier rapport indique qu’ils ont tourné pour la série depuis le début. On dit que Choo Woo Shik, l’ami de Taetae et Seo-joon, devrait également faire partie de la série.

Qu’est-ce que Seo Jin ?

Selon le rapport des médias, la série dérivée est une sorte de spectacle de gestion de restaurant. Alors que Youn’s Kitchen proposait des plats traditionnels sud-coréens, Seo Jin’s proposera de la nourriture de rue sud-coréenne. La série est toujours en tournage et devrait être diffusée au premier semestre 2023.

