BTS : Kim Taehyung abandonne l’esthétique de son Drive VLog ; ARMY trouve un nouveau fond d’écran pour son téléphone [View Pics]

BTS alias Bangtan Boys – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – ont annoncé une interruption de leurs activités de groupe excessives. Cependant, ils gardent les ARMY accrochés, divertis et occupés. Avec les membres de BTS qui proposent leurs œuvres solo et d’autres contenus, BTS ARMÉE est aussi occupé qu’avant. Récemment, HYBE alias Divertissement à succès a laissé tomber un vlog de Membre BTS V alias Kim Taehyung. Et maintenant, Taetae a laissé tomber quelques images esthétiques, laissant les ARMYs à bout de souffle.

BTS V dépose des images sur Weverse

Taehyung est l’un des hommes les plus beaux du monde, répertorié par de nombreux sites Web réputés. Et il est également l’un des beaux membres de BTS alias Bangtan Soneyeodan. Les visuels de Taetae laissent toujours les ARMYs à bout de souffle. Et c’est ce qu’il a fait il y a quelques minutes. Il a partagé quelques photos sur Weverse à partir de son Drive Vlog. C’est là qu’il s’est assis au bord du lac, trempé dans la chaleur du soleil après avoir passé un délicieux Kkomak avec ses réalisateurs. La vue panoramique en arrière-plan était également à couper le souffle. Cependant, il est difficile de garder les yeux sur Taehyung, qui diffuse les vibrations d’un beau chaebol d’un webtoon ou d’un K-drama. Découvrez les photos esthétiques de Kim Taehyung ici:

BTS ARMY devient fou de la beauté de Taehyung

Kim Taehyung servir des looks est normal, il le fait toujours et ce n’est pas nouveau. Mais il les laisse tomber comme une surprise et laisse ARMY jaillissant et s’écrasant sur lui. Il y a quelques jours, lors de la JOURNÉE DE L’ARMÉE, BTS V avait laissé tomber un selfie torse nu et les ARMY étaient devenus fous. C’est juste la surprise inconsciente (bien qu’agréable) qui prend ARMY au dépourvu. Les ARMYs le suivent et ses photos de Weverse sont publiées en ligne. Certains ont trouvé leur fond d’écran de téléphone, pour l’instant, Teehee. Découvrez la réaction d’ARMY aux images de BTS V ici:

Vous êtes la plus belle vue que j’aie jamais vue ? #Taehyung pic.twitter.com/twIfw2emDN Vanille dans la boîte !! (@Vanillandkookie) 11 juillet 2022

Je vous suis tellement reconnaissant, Kim Taehyung + Weverse. JE TE VIOLET, MON BÉBÉ ? Conduisez avec V #BTSV #BTSVLOG #Taehyung pic.twitter.com/fBDRHeeZCa TaeTae_14 (@TaeTae141995) 11 juillet 2022

Pendant ce temps, V alias Kim Taehyung sera bientôt vu dans In The Soop Friendcation avec Park Seojoon, Peakboy, Choi Woo Shik et Park Hyunsik. L’amitié In the Soop sera diffusée sur Disney + Hotstar les vendredis à partir du 22 juillet.