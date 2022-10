BTS : Kim Seokjin révèle pourquoi ils n’ont pas annoncé leur enrôlement militaire avant le concert et cela vous brisera le cœur, ARMY

Kim Seokjin de BTS alias Jin a sorti son nouveau single L’astronaute plus tôt aujourd’hui. Et il y a quelques heures à peine, Jin est venu en direct sur Weverse en l’honneur de la sortie de The Astronaut. C’était un live amusant et intéressant où il a regardé, revu et également partagé un aperçu de la réalisation de The Astronaut MV. De parler de travailler sur les paroles de la chanson avec Chris Martin, Jeu froidAvant-coureur, à son enrôlement militaire, Jin s’est déversé devant les ARMYs. Dans son live Weverse, Jin a révélé qu’ils n’avaient pas fait l’annonce de L’enrôlement militaire de BTS décision avant le concert.

BTS Jin parle de son enrôlement militaire

Le 15 octobre, les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont ​​​​organisé un concert Yet To Come Busan. Deux jours plus tard, le 17 octobre, Big Hit Music a annoncé que les membres du BTS avaient décidé de s’enrôler dans l’armée. Ce fut un énorme choc ! Jin est le premier membre à s’enrôler dans l’armée depuis BTS. Mr Worldwide Handsome Jin a parlé de son enrôlement militaire en direct et a fait une révélation choquante. Cela va faire exploser Hollywood News.

BTS n’a pas annoncé d’enrôlement militaire avant le concert, voici pourquoi

Au cours de son live sur Weverse, selon une ARMY traduisant en direct sur Twitter, Kim Seokjin alias Jin a révélé qu’ils n’avaient pas fait l’annonce de l’enrôlement militaire avant le concert de Yet To Come Busan parce qu’ils voulaient que les ARMY soient heureuses au concert et en profitent à fond. . Jin a dit qu’il était content qu’ils n’aient pas vu les ARMYs en larmes au concert. Jin a révélé que lui et les membres avaient eu des différences quant au moment de s’enrôler dans l’armée. Jin a dit qu’il prévoyait de s’enrôler en été, vers le mois de juin. Il a également partagé qu’il n’avait pas l’intention de sortir un album car il n’avait pas parlé à Chris à l’époque.

Dans le direct, Jin a également déclaré que parler d’enrôlement militaire ressemblait plus à un mot de type Voldemort pour lui. Cependant, il est soulagé maintenant qu’il l’a retiré de son système. Dans la franchise Harry Potter, Voldemort était une personne qui ne pouvait pas être nommée. Il semble que parler d’enrôlement militaire était interdit ou interdit.

Jin se produira bientôt en direct avec Coldplay. Il est à Buenos Aires pour la tournée mondiale de Coldplay pour Music of Spheres. Le concert sera diffusé en direct dans les théâtres et la vidéo de la performance sera partagée plus tard sur Bangtan TV.