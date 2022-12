BTS : Kim Seokjin est à la mode sur Twitter à fond alors qu’il fête son 30e anniversaire ; ARMY trébuche sur ses talents de coupeur de gâteaux [VIEW TWEETS]

BTS fans – c’est un jour spécial aujourd’hui. Kim Seokjin qui porte le nom de scène Jin fête son anniversaire aujourd’hui. Il a 30 ans et bien sûr, comment BTS ARMY peut-il garder son calme ? Sur Twitter, il est tendance à pleine puissance. La star est entrée en contact avec ses fans via Weverse et a même coupé son gâteau d’anniversaire. Les fans trébuchent sur la façon dont il a coupé son gâteau. Il a obtenu deux adorables gâteaux et celui du dessin animé qu’il a coupé avec sa paume, juste entre les deux.

BTS Jin fait rire tout le monde avec ses talents de coupeur de gâteaux

BTS ARMY est également heureux d’avoir célébré sa journée spéciale avec les membres de son personnel. Il prend même sa chaise en signalant qu’il va couper son gâteau avec. Il a fait un vœu avant de couper ses gâteaux et les fans souhaitent que toutes ses demandes se réalisent. Il était plus beau que jamais dans une cagoule blanche avec une teinte bleue.

Découvrez les tweets de BTS ARMY ci-dessous :

Kim “ne leur fait jamais savoir votre prochain coup” Seokjin pic.twitter.com/JYDeVDIFpx JINDIGO | les joues de seokjinnie ?? ?? (@namujjinie) 4 décembre 2022

seokjin chantant joyeux anniversaire avec le personnel ? pic.twitter.com/djAxFqgrR9 fichiers jin (@seokjinfile) 4 décembre 2022

“Pour être honnête, j’aime mon beau visage donc mon concept était la beauté” 221204, Kim Seokjin In Weverse Live pic.twitter.com/U5sfnCw9qn archives de citations bts | défense finale (@btsqtsarchive) 4 décembre 2022

les talents de seokjin en matière de coupe de gâteau ? pic.twitter.com/YSFVjcH9At fichiers jin (@seokjinfile) 4 décembre 2022

pas à seokjin coupant le gâteau avec ses mains et s’applaudissant après l’avoir fait ? pic.twitter.com/rRTcu6ShtB sen (@sugatradamus) 4 décembre 2022

les pensées intrusives seokjin gagnent pic.twitter.com/AMgIWMfWXo (@jinniesarchives) 4 décembre 2022

Maintenant, les membres du BTS ont hâte de servir dans l’armée. Jin sera le premier à faire son enrôlement car il est le plus âgé de tous.