Quand était la dernière fois BTS‘Kim Seokjin alias Jin mené une session en direct ? Nous savons tous qu’il était bien éveillé et qu’il a réveillé beaucoup de BTS ARMYs aux petites heures en menant une session en direct sur Weverse. Et tout était question de jeu pour Jin. Mais BTS ARMÉE est devenu fou après avoir vu le beau Jin du monde entier être si passionné par le jeu et toujours aussi beau. La frustration de Jin et finalement sa victoire vers la fin ont été un long voyage. BTS’ Kim Seokjin était en ligne pendant près d’heures avant de se déconnecter.

Hollywood News: la session en direct de Jin garde l’ARMÉE éveillée

Jin, membre du BTS, est aux États-Unis. Il n’a pas pu appeler RM le jour de son anniversaire. Kim Namjoon, le leader du BTS a fêté son anniversaire hier (12 septembre). Et Jin qui voyageait ne pouvait pas lui souhaiter d’ici là, il a dirigé une session en direct en l’honneur de l’anniversaire de Namjoon. Kim Seokjin a révélé qu’il jouait à des jeux et ne faisait rien depuis qu’il avait atterri aux États-Unis. Eh bien, Jin de BTS a ajouté qu’il était sur une “affaire importante” là-bas. Il était environ 4 heures du matin en Inde lorsque Jin était en direct. Et imaginez, il a continué à jouer jusqu’à 7 heures. Jin est tombé sur ce jeu appelé “s’en remettre avec Bennett Foddy”. Et il était tellement accro à ça.

Les visuels de Jin de BTS laissent les ARMY jaillir, écraser et comment !

Jin est le membre Worldwide Handsome de BTS, vous le savez tous déjà. Mais dans le Live d’hier soir, Jin a servi des looks et comment ! Il a fait pâlir les ARMYs sur ses cheveux permanentés et aussi sur son allure princière. Quelqu’un a demandé sa routine de soin des lèvres pendant que tout le monde est devenu fou de toutes les pitreries mignonnes qu’il a faites pendant le jeu en direct. Découvrez les tweets ici :

s’en remettre avec le joueur Kim Seokjin ? pic.twitter.com/WGp9kXV8Uv sam (@itsprodjm) 13 septembre 2022

le visage de seokjin devient plus rouge quand il est frustré ? IL EST TELLEMENT MIGNON SVP pic.twitter.com/usyKgsI3ZS (@loviatae) 13 septembre 2022

Clip Seokjin qui donne du confort : pic.twitter.com/nqG7nsGHbd nir (@naivechaos_) 13 septembre 2022

je me demande comment yoongi supporte ce bruit pendant que seokjin joue quand ils étaient colocataires ??? pic.twitter.com/0dFDuOzbdZ (@tattzjeon) 13 septembre 2022

personne n’est aussi beau que kim seokjin comme comment est-il réel pic.twitter.com/VbQuVX66JK (@seokjinniere2) 13 septembre 2022

Apprenez le coréen avec Kim Seokjin. Le mot du jour : /pourquoi@BangtanAcademy_ ? pic.twitter.com/ohhVWnJ1HV PyroPrincesse (@Sonitchka2) 13 septembre 2022

“Les trois heures de vie de Seokjin” ARMYs dans différents fuseaux horaires :pic.twitter.com/h7NZWCFadW SommeSomme ? (@SumSumSeVeN) 13 septembre 2022

Je me réveille pour découvrir que j’ai raté Seokjin en gémissant pendant trois heures pic.twitter.com/Rw90qB2XM9 hein ?| ia (@oneartcookie) 13 septembre 2022

REGARDE-LE ??? il apporte tellement de bonheur dans ma vie ! ILYSM KIM SEOKJIN ! pic.twitter.com/Hq5xXCdw8q BONNE JOURNÉE JOONIE ! ? (@2seok4lyf) 13 septembre 2022

LES PERSONNES À L’EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE SEOKJIN SE DEMANDENT POURQUOI IL FAIT CES SONS RN : pic.twitter.com/U3pWYrpbe8 Monika Joonie (@taeisthv) 13 septembre 2022

“il est si gentil quand il joue. il ne se fâche jamais du tout.” – yoongi à propos de seokjin pic.twitter.com/aRaOXxLkxe ? (@kosmicyoon) 13 septembre 2022

seokjin, renverse ta routine de soin des lèvres ? pic.twitter.com/lZyA2Ryaxy (@jinniesarchives) 13 septembre 2022

quand seokjin a ses petits poings levés pour vous dire d’arrêter de sauter tout seul, vous feriez mieux d’écouter pic.twitter.com/51w3LlWTlZ sans fourrure (@ineedseoks) 13 septembre 2022

Seokjin dit au revoir et ferme son ordinateur portable ? pic.twitter.com/NiJPyQMsDP fichiers jin (@seokjinfile) 13 septembre 2022

Seokjin et ses diverses formes de frustrations pendant 58 secondes pic.twitter.com/LDAncqYuGG Heartman Jin ? (@Akjinbts) 13 septembre 2022

Une minute d’expression de Seokjin met en scène dans le gaming live une compilation :pic.twitter.com/QRJzjH6Ppc Preyoti ?^Yoongis Bae^ (@Preyoti_1) 13 septembre 2022

? Le rougissement naturel de seokjin et les oreilles rougies par la frustration seront ma fin pic.twitter.com/x2Tr72K9n5 simpin sur et ? (@jintroverting) 13 septembre 2022

SEOKJIN JOUAIT AU JEU EN DORMANT – CE GARS pic.twitter.com/5bu7CIFbSb Seokjinisme | ? (@seokjinism1) 13 septembre 2022

seokjin sleeping a 8 millions de vues et devient le premier et le seul à avoir la vidéo la plus regardée en dormant. félicitations jin!pic.twitter.com/hs3LAMf7Hr seigneur du jeu seokjin (@allrounderjin) 13 septembre 2022

En parlant de l’importante affaire de Jin alias Kim Seokjin, il semble qu’il travaille sur un MV. Eh bien, c’est-à-dire que si RM n’a pas donné de spoiler, les choses pourraient changer. Le rappeur Sexy Nukim a déclaré que les autres membres du BTS allaient travailler sur quelque chose de similaire à Sexy Nukim.