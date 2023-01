BTS : Kim Seokjin, alias Jin, reçoit une tape dans le dos alors qu’il termine son entraînement avec d’autres recrues ; les vidéos deviennent virales [Watch]

BTS JinC’est, Kim Seokjin, a terminé sa formation officielle au centre de formation des recrues de la division, à la base militaire de Yeoncheon, dans la province septentrionale de Gyeonggi. Depuis son enrôlement, le BTS ARMÉE a compté les jours avant que Jin ne soit relevé de son entraînement militaire. Le 13 décembre 2022, Jin s’est enrôlé dans l’armée. Et maintenant, le BTS chanteur a terminé sa formation formelle. Une cérémonie a eu lieu et les vidéos de celle-ci deviennent virales. Regardons les photos du commandant Jin qui a également reçu une tape dans le dos.

BTS Jin reçoit une tape dans le dos alors qu’il termine sa formation formelle

Kim Seokjin, alias Jin, membre du BTS, rend à nouveau fier son pays et les ARMYs. Le chanteur de Yours and Run BTS a maintenant terminé sa formation et une cérémonie a eu lieu comme une cérémonie de remise des diplômes. Ses photos et vidéos du centre de formation du mois dernier ont fait fureur dans Entertainment News et Hollywood News.

Les vidéos de Kim Seokjin de la cérémonie de remise des diplômes font désormais parler de la ville de Twitter. L’ARMÉE est très fière du commandant Jin. Eh bien, il y a eu des rapports selon lesquels Jin était le chef de son équipe de bataillon. Les visuels dans lesquels Jin reçoit une tape d’un fonctionnaire, lui jetant sa casquette en l’air, tout comme les diplômés le font à Jin tenant son certificat de fin d’études, sont devenus viraux.

Découvrez les vidéos de Kim Seokjin alias Jin complétant sa formation ici :

rnx 20230118 La vue latérale est également agréable. Nous avons terminé l’éducation et la formation de 201 personnes. Veuillez applaudir les fiers diplômés.https://t.co/XNb8IxoFVM#L’Astronaute #Jin pic.twitter.com/0kwj1bXfcS star_jin (@nightstar1201) 18 janvier 2023

MEILLEUR CHEF COMMANDANT JIN FIER DE TOI JIN pic.twitter.com/fPq6w7wB6Z Archives | VIBE (@folderof7) 18 janvier 2023

Les moments de l’entraînement de BTS Jin

Malgré un entraînement dur, Jin a souhaité aux membres le soir du Nouvel An. Il avait appelé Jung Hoseok alias J-Hope. Ce dernier n’a pas décroché le téléphone car il n’avait pas son nouveau numéro. J-Hope a révélé que Jin allait bien. Récemment, c’est-à-dire il y a quelques jours, les salutations chaleureuses de Jin, pour garder un contrôle sur l’ARMÉE, ont été publiées par Big Hit. ARMY est devenu assez ému après avoir vu la vidéo de Jin. Jin devrait être relevé en 2024.