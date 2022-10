BTS: Kim Seokjin alias Jin reçoit un traitement de superstar avec une sécurité maximale en Argentine après avoir profité d’un concert de Coldplay [Watch Video]

BTS membre Kim Seokjin alias Jin est l’une des plus grandes célébrités au monde même s’il n’agit peut-être pas comme tel. Il est actuellement à Buenos Aires, en Argentine, pour une apparition spéciale dans Jeu froidc’est Musique des sphères concert de la tournée mondiale. Jin a atterri en Argentine il y a quelques heures. Il a sauté de voir l’ARMÉE et a pris une sortie privée et s’est gentiment excusé pour la même chose. Plus tard, il est allé profiter du concert de Coldplay. Jin semble passer un bon moment dans Argentine. Et devine quoi? Il reçoit le traitement de superstar dans la ville de Buenos Aires.

Jin de BTS profite du concert de Coldplay en Argentine

Mr Worldwide Handsome est en Argentine. Et il est très bien pris en charge, ARMY. Ainsi, hier soir, Kim Seokjin alias Jin a assisté au concert de Coldplay à Buenos Aires. C’était le deuxième jour de leur concert en Argentine. Et Jin a pu regarder leur performance en direct. Ses vidéos et photos appréciant le concert de Coldplay et groovant sur My Universe de BTS X Coldplay deviennent virales et comment ! ARMY est gaga de voir à quel point Jin s’est amusé au concert. C’était partout dans Hollywood News. Dans le cas où vous l’avez manqué,

Regardez Jin groover sur My Universe au concert de Coldplay ici :

Jin est au concert de Coldplay ce soir en Argentine ?? Jin aussi chante la chanson My Universe?pic.twitter.com/3jTmimuBvC Ci (@chizikook_) 27 octobre 2022

Coldplay laisse tomber la photo de répétition de Jin avant leur performance dans The Astronaut :

Kim Seokjin obtient une sécurité maximale à Buenos Aires

Donc, comme vous le savez tous, BTS jouit d’une renommée et d’une popularité mondiales. Ils ont des fans à travers le monde. Et l’un de ces ARMY / fan a enregistré une vidéo du type de sécurité que BTS Jin a en Argentine. Nous avons tous vu comment Jungkook a beaucoup de monde autour de lui au Qatar alors qu’il est sur son calendrier pour la Coupe du Monde de la FIFA. Et c’est la même chose avec Kim Seokjin. Une vidéo devient virale dans laquelle Jin bénéficie d’une sécurité policière maximale. Le clip vidéo semble dater d’après qu’il ait quitté le concert de Coldplay hier soir. Vérifiez le ici:

Pendant ce temps, Jin s’enrôlera bientôt dans l’armée. BTS a décidé de s’enrôler et d’accomplir son service militaire comme le veut la loi. Les fans sont assez émotifs mais fiers de leur décision.