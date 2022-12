BTS : Kim Seokjin alias Jin fait une promesse, les yeux gonflés de Jungkook, des tapotements de tête sans fin et plus encore – La nouvelle vidéo de Bangtan laissera l’ARMÉE en larmes [WATCH]

BTS ARMY a finalement pu voir les émotions des garçons alors qu’ils disaient au revoir à Jin alias Kim Seokjin pour son entraînement militaire. Oui, Bangtan TV a publié la vidéo. Nous pouvons tous les voir vêtus de lainages chauds pour combattre le froid glacial de la Corée. Jin alias Kim Seokjin reçoit des câlins et des tapotements de tête sans fin de la part des membres. On l’entend dire qu’il se concentrera sur sa santé lorsqu’il sera dans l’armée. Il espère que ARMY prend également bien soin de sa santé en attendant. Il a dit qu’il ferait attention à ne pas se blesser lorsqu’il s’entraîne.

ARMY est ému en voyant cette vidéo. Entre-temps, un bulletin est sorti de l’académie militaire coréenne qui louait la posture virile et la détermination résolue de Kim Seokjin alias Jin alors qu’il entrait dans les locaux. Kim Seokjin alias Jin est le premier à rejoindre l’armée. RM dit que ses frères suivront bientôt. ARMY a remarqué à quel point Jungkook et Jimin ont les yeux gonflés. Il semble qu’ils aient beaucoup pleuré.

Les membres étant présents pour voir leur #JinHyung La cérémonie militaire était si belle. Leurs yeux montrent leur chagrin, ce qui est 100% normal quand quelqu’un que vous aimez s’en va. #BTS & #BTSARMY se soutiendront pendant que nous traitons et nous sommes à nouveau tous ensemble 2025 #SEOKJIN @BTS_twt pic.twitter.com/jZjCxIYeEZ Vivant Bangtan7 : ?#SafeFlightOurAstronaut (@LivingBangtan7) 15 décembre 2022

Jimin, membre du BTS, a publié un message dans la matinée disant qu’il se demandait ce que faisait son Jin Hyung dans l’armée. Il semble que Yeonchan où il est allé est le centre le plus avancé. Depuis, BTS Jin alias Kim Seokjin a 30 ans et plus, ils feront un examen médical approfondi pour s’assurer de sa forme physique. Il semble que tout le centre soit intégré afin que les cadets n’aient pas à faire beaucoup de va-et-vient. Il sera libéré en juin 2024.