BTS : Kim Seokjin alias Jin assiste à la première VIP de HUNT ; sa simplicité gagne ARMY [VIEW TWEETS]

Vous vivriez sous un rocher si vous ne connaissiez pas le boys band coréen BTS. Tous les sept membres de l’équipe sont assez célèbres. Maintenant, les stars se concentrent un peu sur leur carrière individuelle. Kim Seokjin alias Jin se fait remarquer dans de nombreux premiers films. Il semble qu’il veuille se concentrer sur sa carrière d’acteur. Jin est partout dans Hollywood News alors qu’il assistait à la première VIP du film intitulé HUNT. Vêtu d’un sweat-shirt et d’un pantalon noirs, il avait l’air simple et élégant. Il en a également reçu des manuscrits et a posé avec pour les caméras. La foule a éclaté de joie lorsque la star a fait son apparition.

Découvrez quelques tweets ci-dessous :

Je suis si heureux de voir seokjin avec d’autres acteurs ? acteur jin bientôt! ?? KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE DE HUNT pic.twitter.com/eIQys8iZV5 arcée | ACTEUR JIN bientôt (@saintseokjin_) 2 août 2022

Jin a un visage d’acteur et je ne dis pas ça parce que c’est mon parti pris, il a vraiment tous les looks et bien sûr le talent KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE DE HUNT pic.twitter.com/2I8XxhTxPO btsrocks ? (@btsrock613) 2 août 2022

TOUT LE MONDE EST LÀ POUR SEOKJIN ! ? S’il vous plaît, encouragez fort notre Seokjinnie ! ?? KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE DE HUNT#Yours_Jin #SuperTuna_Jin #JIN #BTSJIN @BTS_twt pic.twitter.com/nNmKEP1a4b JIN PRINT KSJ1 ARRIVE (@theJINPRlNT) 2 août 2022

Kim Seokjin a écrit Hunt Fighting avec sa propre écriture sur un morceau de papier. Personne ne le fait comme lui KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE DE HUNT pic.twitter.com/TaacAMPJML Seokjinisme | ? (@seokjinism1) 2 août 2022

“Veuillez m’encourager pour que je ne sois pas nerveux” – seokjin la foule après seokjin weverse post, KIM SEOKJIN AT HUNT PREMIERE ? pic.twitter.com/zKqaXbYIDO MAYCEE ?? (@seokjinmylabsss) 2 août 2022

Seokjin est maintenant habitué à ce que la foule sorte pour lui. Il a l’air si calme et cool aujourd’hui. Il est entré comme un patron KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE DE HUNT pic.twitter.com/n7axcPcKKp Seokjinisme | ? (@seokjinism1) 2 août 2022

Plus d’un million de téléspectateurs pour un live sur Twitter. La prise de pouvoir de seokjin kim !! KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE DE HUNT pic.twitter.com/o8P4HRL36u ksj1 arrive (@HighClassJin) 2 août 2022

Eh bien, il avait l’air super mignon, n’est-ce pas ? Aimeriez-vous voir Jin comme un acteur à part entière ? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.