BTS : Kim Seok-jin alias Jin montre ses talents de tennis dans un maillot qui coûte une BOMBE ; ARMY écrase l’homme le plus beau du monde

Les membres du BTS Jin, Jimin, RM, Jungkook, J-Hope, V et Suga font partie des hommes les plus beaux que le monde ait jamais vus. En fait, parmi tous, Kim Seok-jin alias Jin a également remporté le titre de Most Handsome Man. Bien sûr, les fans ont soif d’avoir un aperçu du plus bel homme. Pour faire plaisir à tous ses fans, Jin, membre du BTS, a récemment partagé une vidéo de lui jouant au tennis. Il a l’air d’être plutôt doué pour le sport. Mais c’est son maillot bleu qui a retenu l’attention de tous.

Hollywood News : Le look sportif de Jin excite ARMY

Jin a enfilé un maillot bleu de Louis Vuitton et un short pour sa partie de tennis décontractée. Savez-vous combien cela coûte ? Le coût total de toute sa tenue est de Rs 1,98,000. Le coût est dérivé du site en ligne de Louis Vuitton. Il portait un sac bleu avec lui qui avait des sbires dessus. Les fans craquent en effet pour son look sportif. Il a l’air super cool, il faut le dire.

Jin sur Instagram SUPERTUNA EST À VOUS JIN SHAZAM LE PLUS LONG GRAPHIQUE JIN Mon bonheur est à toi de Jin et SuperTuna de Jin. Meilleur OST mondial de K-Drama #Yours_Jin et chanson mythique #SuperTuna_Jin par #JIN #BTSJIN de (@BTS_twt) sont toujours dans ma playlist. pic.twitter.com/hmUjCAiWT1 NIX #TeamHYYH ? (@VERINES8) 27 août 2022

Bom dia com o meu Jin – tamb m conhecido como : “amor da minha vida todinha” !!! pic.twitter.com/jug0SIoeJk lay (@lsmbangtan) 27 août 2022

2022.08.27 ? Poste IG ? commentaire : tu joues au tennis en (Louis Vui)tton ? ? commentaire (considéré comme une réponse): c’est probablement l’argent que vous avez envoyé, merci@BTS_twt #BTS # #JIN pic.twitter.com/YJfmY6RBlU bora ? (lent) (@modooborahae) 27 août 2022

C’est vrai “TENNIS CHAMPION JIN” ??? pic.twitter.com/xAcQ0kHUpw Pensées Seokjinie (@Omii_0621) 27 août 2022

L’amour de Seokjin pour les choses mignonnes et douces assorties ???? C’est l’humain le plus attachant de cette planète. Je l’aime tellement #Yours_Jin #SuperTuna_Jin #JIN # pic.twitter.com/37zgM5Bk4I mapler Seokjin ? VÔTRE ? super ? (@abyss_dandelion) 27 août 2022

