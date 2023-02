BTS : Kim Namjoon alias Wildflower MV de RM copié par le chanteur bangladais Tashan ? Voici ce que vous devez savoir

BTS ARMY et les critiques musicaux du monde entier ont versé de l’amour et des éloges sur l’album Indigo de Kim Namjoon alias RM. Wildflower est l’une des chansons les plus acclamées de l’album. La fascination de RM et Youjeen prend vie dans un superbe clip vidéo. Des vastes étendues de fleurs de lupin à l’utilisation des feux d’artifice traditionnels coréens, RM alias Namjoon a produit une vidéo pleine de créativité. Les fans de BTS ont été choqués de voir une vidéo récente du chanteur bangladais Tashan semblant fortement inspiré par Wildflower de RM alias Kim Namjoon. Le nom de la chanson est Harai Bohodur. Ils ont appelé le chanteur et les créateurs sur le même. Certains ont même signalé la même chose à Big Hit Music.

La chanson est tournée de la même manière si vous voyez les vidéos. Les ARMYs, même ceux du Bangladesh, ont appelé le chanteur et créateur pour plagiat. Ils ont dit que c’était triste car Namjoon alias RM a travaillé pendant quatre ans sur son album. Les commentaires sous la vidéo ont dit au chanteur de prendre les mesures nécessaires. Maintenant, les fabricants ont dit qu’il s’inspirait de Wildflower. La vidéo a été réalisée par Flybot Studios et réalisée par Aga Nahiyan Ahmed.

Despu s de bastantes reclamos, al final de su descripci n pusieron que esta inspiré en el MV de ‘WILDFLOWER’ de RM. ?corriganme si me equivoco no se pic.twitter.com/0rYXEx2eYV Nicolle ? (@nicolle971_) 13 février 2023

Le chanteur de la chanson Harai Bohodur, Tashan a déclaré au Daily Star qu’il n’avait aucune idée que le scénario de la chanson était plagié. Il a dit que cela avait ruiné son humeur et il a réprimandé les réalisateurs de la vidéo. Tashan leur a dit de s’excuser auprès de lui, ainsi qu’auprès des fans de BTS. Mais Aga Nahiyan Ahmed soutient qu’il a admis qu’il était inspiré par BTS. Il a dit qu’il avait remis en ligne les vidéos en supprimant les parties douteuses de la vidéo. La chanson de Tashan est bonne à écouter et cet incident est complètement attristant. Les sentiments des fans de BTS sont compréhensibles étant donné le travail que RM a mis dans Wildflower et Indigo !