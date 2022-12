BTS : Kim Namjoon alias RM séduit ARMY avec son sens de l’humour et sa beauté dans l’émission Psick [View Tweets]

RM est le chef de BTS, l’un des boys bands les plus populaires au monde. Il a récemment participé à l’émission de chat comique intitulée The Spectacle psy et la vidéo est actuellement le sujet de la ville ARMY. La BTS ARMÉE va gaga sur RM et son apparition dans la série. Premièrement, le Responsable BTS avait l’air assez beau et deuxièmement, l’ARMÉE a vraiment aimé regarder RM s’amuser et être drôle. RM fait la promotion de son album solo Indigo partout de nos jours.

RM au salon Psick

Le leader du BTS n’a pas laissé l’occasion de se vanter d’avoir rencontré Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et d’autres célébrités hollywoodiennes tout en ajoutant humblement que c’était un honneur pour lui d’assister au spectacle de Psick. RM a expliqué plus tard qu’il était fan de leur émission depuis longtemps et qu’il s’était abonné à lui depuis longtemps tout en répertoriant les célébrités qui assistaient à l’émission. RM a déclaré que l’émission Psick est la seule émission YouTube à laquelle il a contacté pour promouvoir son album Indigo.

L’une des choses qui a attiré l’attention des ARMYs est la façon dont les gars de Psick ont ​​appris à RM comment parler de la manière la plus cool au téléphone. RM a expliqué comment il a composé des chansons tout en voyageant et en vivant dans différentes parties du monde. RM a également parlé de travailler sur un autre album depuis la sortie d’Indigo.

L’ARMÉE devient folle

ARMY écrase dur sur RM en ce moment. Le fait que RM était dans son élément, appréciant le spectacle et étant drôle en même temps a fait jaillir les ARMYs. Namjoon et Psick sont à la mode dans Hollywood News et comment ! Découvrez leurs tweets ici :

namjoon a répondu au message de psick sur instagram https://t.co/33GE4fyZdQ pic.twitter.com/ygUcLtOgp0 maudit garçon ? (@njaart) 14 décembre 2022

Los MCs de PSICK le estuvieron ense ando a #RM como contestar el tel fono como una persona de 30 a os *NJ comienza a preguntar de manera informel* ?;” En d nde est s ?” « Quest s haciendo ? » “ven” ?: C’est RM, Namjoon ! ?: De hecho, eso fue sexy, non ?pic.twitter.com/aBOJALZec0 hein ? (@vanteprecious_) 14 décembre 2022

namjoon est NARDWUARING cette interview de psick show Vic (@plusultvic) 14 décembre 2022

c’est 80% du spectacle psick avec namjoon pic.twitter.com/t3Dv6sQYCQ Mallo guérit via Indigo ? (@mallololoo) 14 décembre 2022

regardé la vidéo psick namjoon est littéralement mon petit ami wow h (@silouvertongues) 14 décembre 2022

Omgggg ???? le spectacle psick où Namjoon est allé était tellement drôle c’est tellement hilarant ???????? (@blckhair_bts) 14 décembre 2022

l’interview de namjoon avec psick était trop drôle vous tous T (@tttiiiiffaannyyy) 14 décembre 2022

5 minutes après le début du spectacle psick et tout est déjà sauvage skdjfsf namjoon est une star shikerz ??| indigoluvr (@trivia_mon) 14 décembre 2022

Je viens de regarder l’interview de Namjoon avec Psick. était plutôt cool. admirateur de Jimin ? (@jiminilIegal) 14 décembre 2022

enfin regardé psick en entier et j’ai ri de mon cul ?? MAIS NAMJOON nous allons parler de cet ajustement et des vibrations plus tard pic.twitter.com/ebeEgCsKiA Immbbz (@immbbzxbangtan) 14 décembre 2022

Non parce que Namjoon dans l’émission PSick m’a rendu sauvage. QUAND IL A TROUVÉ LA POSITION DU TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR YHING I ABSOLUMENT. LEITT IT J’AI FERMÉ MON ORDINATEUR PORTABLE ET SORT DE MA CHAMBRE Nila “manque jin” (@Vairanila1) 14 décembre 2022

je viens de finir de regarder le psick show ep avec namjoon et mon dieu namjoon est tellement putain de sexy yera (@illicitbngtn) 14 décembre 2022

aussi drôle que psick show est je sais juste qu’ils sont geek de connaître quelqu’un d’aussi célèbre que namjoon est extrêmement humble et est un fan sérieux de leur émission. et il ne se contente pas de dire de la merde pour le dire. peri jin (@therkivez) 14 décembre 2022

La façon dont Namjoon parle à Psick était comme quand il était ivre à Malte. ???. ? (@sanaakoENGINEER) 14 décembre 2022

D’autre part, RM est apparu dans l’émission Suchwita de Suga. Il a révélé que l’album était prêt à sortir il y a quatre ans. Il l’a appelé une archive du dernier de ses vingt ans.