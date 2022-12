BTS : Kim Namjoon, alias RM, révèle que son père voulait qu’il se spécialise dans cette branche de l’ingénierie et que la raison en est que tous les parents asiatiques de tous les temps

Le leader du BTS, RM, est sur un nuage car son album Indigo a été bien accueilli. Les critiques de musique estiment que c’est l’un des albums de l’année. Il a opté pour les promotions de l’album sur Psick Show, qui est populaire sur YouTube. Dès qu’il est entré, il était évident qu’il était un grand fan de la série. En fait, ARMY a pu voir une toute nouvelle facette de Kim Namjoon alias RM. Il était à son meilleur. Qu’il s’agisse de révéler qu’il s’inquiète lui aussi de dépenser excessivement en cadeaux de mariage en tant que milliardaire ou de discuter de ses idées de bons moments avec des amis, il était rigolo.

Mais le chaos s’ensuivit lorsqu’il découvrit que l’un des animateurs du Psick Show. Mukgo, avait des liens avec SK Energy. Il semble que leurs deux pères faisaient partie de la même organisation. Il a sauté du siège dans l’excitation. Il semble que son père travaillait dans les bureaux situés à Séoul et à Incheon. Kim Namjoon alias RM a déclaré que son père voulait qu’il étudie l’ingénierie car travailler dans l’industrie pétrolière et gazière signifiait un bon salaire. Nous sommes sûrs que des millions d’enfants desi comprendront ce sentiment de son père. Découvrez quelques-uns des tweets ici…

Oh, le père de Namjoon travaillait pour SK Energy et il allait se spécialiser en génie chimique à cause de son père hahshsh pic.twitter.com/xuQ7Y2wAZx

? (@ynkkbaragi) 14 décembre 2022