BTS : Kim Namjoon alias RM RÉAGIT alors que les détails d’une visite personnelle au temple sont divulgués ; rappelle aux gens de valoriser sa vie privée comme un patron

Les membres du BTS accordent une grande importance à leur vie privée. RM alias Kim Namjoon est celui qui partage beaucoup avec ARMY. Les fans peuvent voir presque toutes les expositions d’art en Corée grâce à son Instagram. Il publie également de ses voyages et voyages dans et à travers le monde. Mais il croit toujours qu’il devrait y avoir une frontière. Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a récemment visité le célèbre temple Hwaemosa de Corée. Il est proche de la montagne Jirisan et possède un complexe de temples sous l’ordre Jogye du bouddhisme. Il était parti avec son ami proche, San Yawn de Balming Tiger. Les fans l’ont peut-être vu dans la vidéo Sexy Nukim.

Maintenant, les médias coréens ont rapporté les détails de la visite et ont déclaré qu’il était en contact régulier avec l’un des moines ici. Il semble qu’il ait passé la nuit au monastère à s’imprégner de la culture bouddhiste. Quelques photos ont également été publiées de Namjoon et San Yawn assis avec les moines. L’icône mondiale peut être vue dans un sweat à capuche noir. On rapporte également qu’il fait don de 500 sacs chaque année aux enfants de la maternelle aux Philippines. Maintenant, il semble que RM alias Kim Namjoon de BTS ne soit pas impressionné par une couverture aussi détaillée de l’endroit. Il a écrit que si les choses sont censées être discrètes, elles devraient être gardées discrètes sur ses histoires Insta. Il a dit qu’il visiterait un autre temple la prochaine fois.

Protéger Namjoon à tout prix. ? NOUS VOUS AIMONS NAMJOON#lowkeymustbelowkey pic.twitter.com/4vtCsCtNN7 Grace Valdez (@graceheheh5e) 5 janvier 2023

En fait, les gens avaient commencé à spéculer s’il était bouddhiste ou simplement intéressé par la philosophie après avoir vu les photos. Les moines ont apparemment dit qu’il était venu faire de la contemplation et chercher l’inspiration pour de nouvelles musiques. ARMY est contrarié par la façon désinvolte dont les gens ignorent ses demandes.

[230105 RM Instagram Story] ? merci pour le bon moment mais dire que vous avez publié un article à ce sujet.. ? ? la prochaine fois j’irai dans un autre temple j’y vais et je reviens tranquillement.. ? #/lowkeymustbelowkey pic.twitter.com/Y0z2aXBLMV ? (@miiniyoongs) 4 janvier 2023

C’est un peu décevant étant donné que Namjoon alias RM partage le plus avec les fans. Peut-être qu’ils auraient dû au moins lui demander son consentement. En fait, les détails de sa conversation avec le moine ont également été publiés. Il a été interrogé sur son point de vue sur le service militaire. Il semble qu’il ait dit qu’il devait d’abord accomplir son devoir, puis demander des droits.