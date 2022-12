BTS : Kim Namjoon alias Indigo de RM entre dans le top 3 du palmarès Billboard 200 ; il est le premier soliste coréen à réaliser cet exploit

BTS ARMY a une autre bonne nouvelle à célébrer. Deuxième travail solo et premier album de Kim Namjoon alias RM, Indigo est entré dans le top trois du Billboard 200 Global Chart. C’est le premier album d’un soliste coréen à réaliser cet exploit. RM alias Kim Namjoon est sorti avec Indigo début décembre. L’album compte dix titres. Des chansons comme Wildflower, Yun, All Day, Still Life et Closer ont été très appréciées. Compte tenu de sa stature dans l’industrie de la musique, Kim Namjoon alias RM a également recruté de grands noms. Il a des collaborations avec des légendes comme Erykah Badu, Tablo, Anderson Paak et Youjeen. Les chansons de genre mixte ont également été appréciées par le grand public.

La meilleure chanson de cartographie a été Wildflower. La voix de RM est combinée à la voix rock du chanteur coréen senior Youjeen. La performance live des deux était à couper le souffle. Indigo a également présenté des performances uniques, notamment une performance en direct dans un musée et un concert intime pour 200 ARMYs au Rolling Hall de Séoul. Les félicitations affluent pour RM alias Kim Namjoon. Anderson Paak est également ravi de la nouvelle. L’album s’est vendu à près de 80 000 exemplaires à ce jour.

#Indigo by RM devient le PREMIER album d’un K-Soloist dans l’histoire du Billboard à entrer dans le Top5 ainsi que le Top3 du Billboard 200 au #3 !! FÉLICITATIONS RM L’ALBUM LE PLUS ÉLEVÉ D’INDIGO #IndigoNo3onBillboard200 pic.twitter.com/G3Xbpz1dnX Rize (@rize0t7addict) 26 décembre 2022

RM #Indigo(83 000 ventes) bat également officiellement le record du PLUS GRAND PIC pour les ventes hebdomadaires d’albums établi par un soliste Kpop/coréen dans l’histoire du Billboard, dépassant IM NAYEON de Nayeon (56 000 ventes) ! 200FÉLICITATIONS RM L’ALBUM LE PLUS ÉLEVÉ D’INDIGO #IndigoNo3onBillboard200 pic.twitter.com/unlhwEs4Ur Rize (@rize0t7addict) 26 décembre 2022

Y dec an que Namjoon nunca podr a triunfar como solista ? FÉLICITATIONS RM L’ALBUM LE PLUS ÉLEVÉ D’INDIGO INDIGO RECORD BATTANT L’ALBUM #IndigoNo3onBillboard200 pic.twitter.com/ZeEirTVyYI David ? (@jeonrokstar) 26 décembre 2022

Indigo a été inspiré par les émotions et la vie que RM alias Kim Namjoon a vues à travers ses 20 ans. Le leader de BTS a également tiré des références du travail d’artistes coréens célèbres. On le sait, les arts visuels sont sa deuxième passion après la musique. Ce n’est pas tout, il sortira peut-être encore quelques chansons avant de s’enrôler dans l’armée.