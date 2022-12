BTS : Kim Nam-joon alias RM s'ouvre sur ses regrets dans la vie ; dit, 'était tourmenté par la pensée que les gens...'

Le boys band coréen BTS est parmi les plus populaires. Le groupe de garçons composé de RM, Suga, Jungkook, J-Hope, V, Jimin et Jin règne sur le monde et comment avec leur musique. Ils ont quelques-unes des récompenses les plus prestigieuses à leur nom et le septuor bénéficie du plus grand nombre de fans de tous les temps. Actuellement, les membres du groupe se concentrent sur leur carrière solo tandis que Jimin est entré au service militaire. Au milieu de cela, RM, le chef du groupe a parlé des regrets dans la vie et plus encore.

RM parle de ses décisions de vie

Dans une récente interview avec Hypebeast, RM a été interrogé s’il avait jamais regretté les choix qu’il avait faits dans sa vie. À cela, il a déclaré que c’est une question très difficile à répondre. Il a mentionné qu’il pense souvent à ce qui serait arrivé s’il avait poursuivi ses études et n’avait pas été musicien. Il a révélé qu’il pensait souvent au choix qu’il avait fait de faire partie d’un groupe de garçons. RM a déclaré qu’il s’était éloigné de musiciens comme Zico et plus encore alors qu’il commençait son voyage avec BTS. Il avait peur que les gens qu’il aimait et avec qui il était en contact ne l’aiment plus. Il a déclaré: “À la fin des années 2000, des musiciens comme Zico, Changmo et Giriboy étaient les personnes avec lesquelles j’ai commencé. Dans mon voyage avec BTS, je me suis éloigné de plus en plus de ce monde et j’ai été tourmenté par la pensée que les gens que j’aimais et les gens qui aimaient la même musique que moi n’avaient aucun amour pour moi.”

RM a également parlé du fait que BTS était traité comme un extérieur dans la communauté hip-hop coréenne et cela l’a stressé. “Je me suis souvent demandé si j’avais pris la bonne décision en rejoignant un groupe de garçons. À l’époque, BTS était traité comme un outsider complet dans la communauté hip-hop coréenne. Cela me stressait”, a-t-il déclaré.

Eh bien, les choses ont changé et BTS est aujourd’hui LE MEILLEUR groupe de garçons que le monde ait jamais vu. Demandez à un fan de BTS et vous aurez 1000 raisons pour lesquelles ! Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.