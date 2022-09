BTS : “Jungkookie, je t’aime” mal traduit par Kim Taehyung restera gratuit dans l’esprit des ARMY ; Voici pourquoi [View Tweets]

Après un long moment hier, BTS‘ Kim Tae Hyung aka V a eu une session interactive avec l’ARMÉE sur Weverse. Le chanteur baryton de BTS, V a eu une conversation amusante qui fait parler de lui ARMÉE et Twitter-ville en ce moment. Taehyung a répondu et répondu à de nombreuses questions et messages de ARMY. Il était tard dans la nuit, mais le Pour les jeunes et Encore à venir le chanteur a révélé que c’était son matin en ce moment. Il semble que tout le programme de Taehyung ait changé. Cependant, ‘Jungkookie‘ est à la mode en ligne en ce moment, et tout cela grâce à Kim Taehyung. Oui, tu l’as bien lu.

Hollywood News: Kim Taehyung de BTS interagit avec l’ARMÉE sur Weverse

Tard hier soir en Corée du Sud (soirée en Inde), Kim Taehyung était en ligne sur Wevserse. Il a non seulement répondu aux ARMY, mais a également dirigé le live le plus court. Il semble que BTS V testait l’application Weverse depuis sa dernière apparition sur Weverse lors du live d’un autre membre du BTS, Jimin. Parlant de l’interaction de Taetae avec les ARMY, Taehyung a réaffirmé que le café est amer et n’aime donc pas ça quand une ARMY lui a suggéré de boire du café froid. Il a également répondu à une ARMY qui s’est plainte auprès de lui de ne pas avoir organisé de session en direct avec Jimin. Taehyung l’a esquivé en disant qu’il parlait d’un appel vidéo. Parmi les nombreuses réponses, l’une des réponses devient virale et elle est liée au Golden Maknae de BTS, Jungkook.

Il se trouve qu’une ARMY a exprimé sa tristesse à Taehyung en disant que Jungkook l’ignorait alors que devrait-il faire ? Taehyung a consolé l’ARMÉE en disant : “Jungkookie t’aime”. Cependant, l’option de traduction automatique a mal traduit la réponse de BTS V à “Jungkookie, je t’aime” et l’ARMÉE s’en donne à coeur joie. Maintenant, Taehyung et Jungkook, étant les plus jeunes, partagent un lien très réconfortant l’un avec l’autre. Leur amitié est largement expédiée ensemble sous le nom de Taekook. Découvrez les réactions à “Jungkookie, je t’aime”, ici:

? v, jungkook m’ignore, que dois-je faire ? ? jungkookie t’aime pic.twitter.com/5mo9RIvI31 (@btsinthemoment) 25 septembre 2022

Taehyungie a dit Jungkookie, je t’aime. Jungkook frère riposte !!! pic.twitter.com/JaRRQvBsEU thvitch (@tksbiatch) 26 septembre 2022

Pendant ce temps, Jungkook s’est connecté sur Instagram pour saluer le nouveau single de J-Hope avec Crush, Rush Hour. Il avait précédemment partagé des histoires Instagram au format minuscule, laissant ARMY en éclats de rire.