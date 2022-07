BTS: Jungkook vole la vedette à la soirée d’écoute Jack In The Box de J-Hope aux côtés de Kim Taehyung, Jimin et d’autres [Watch INSIDE video]

BTS‘ J-Hope alias Jung Hoseokc’est Soirée d’écoute Jack In The Box a eu lieu il y a quelques jours et de nombreuses célébrités du monde et de l’industrie de la pop coréenne y ont assisté aux côtés du Garçons Bangtan. Et maintenant, une vidéo interne de la soirée d’écoute de Jack In The Box de J-Hope a été publiée Bangtan TV. La Bombe Bangtan donne un aperçu de ce que les membres du BTS – Jin, RM, Jimin, Taehyung et Jungkook a fait à J-Hope aka Hobi’s Jack In The Box Listening Party.

J-Hope gère chaque détail infime

La vidéo Listening Party de Jack in the Box de J-Hope a été publiée il y a quelques heures. Jack in the Box de J-Hope est le tout premier album solo du rappeur. Il est également le premier à faire ses débuts en solo avec un projet parmi les membres du BTS. J-Hope était très nerveux à propos de son premier album et plus encore pour la soirée d’écoute. C’était la première fois qu’il organisait un événement entièrement pour lui-même. Cependant, il a tout géré et vérifié et s’est assuré que tout était parfait pour la fête. De la vérification des sons de tous les coins du sol à l’apprentissage du script de son discours, J-Hope était très nerveux, mais il a réussi à organiser une fête aussi incroyable.

Jungkook, Jimin et Taehyung gagnent les cœurs à la fête de J-Hope

Jungkook a volé la vedette à la soirée d’écoute Jack In The Box de J-Hope. Il était initialement très nerveux à l’idée de rencontrer des célébrités. Les Bangtan Boys – RM, Jin, Jimin et Jungkook se sont tous préparés dans la salle verte avant de se diriger vers l’événement. J-Hope est sorti le premier pour rencontrer les invités. Les Bangtan Boys ont rejoint plus tard. Jin était très nerveux à l’idée de rencontrer des célébrités, a-t-il partagé, mais J-Hope lui a assuré que tout ira bien. Plus tard, Jungkook a été vu voler la vedette. D’introverti et timide, se cachant derrière la scène, observant les gens, puis volant la vedette en dansant avec les Bangtan Boys. Jungkook a dansé avec Hobi et Taehyung. RM socialisait beaucoup et Jin était très timide avec tout le monde. Jimin, qui était plutôt excité par la fête, a été vu en train de s’amuser avec Taehyung et d’autres. Cependant, Jungkook et Hobi ont volé la vedette. Comme toujours, JK faisait le buzz avec ses hyungs. Regardez la vidéo ici:

Pendant ce temps, J-Hope alias Jung Hoseok est à Chicago. Il est la tête d’affiche de Lollapalooza avec divers artistes pop internationaux.