BTS : Jungkook sort une jolie vidéo Run BTS depuis sa chambre d’hôtel au Qatar ; Kim Taehyung taquine également ARMY avec un look torse nu

Les membres du BTS Jungkook et Kim Taehyung sont maintenant hors de Corée. Le premier est au Qatar où il se produira au stade Al Bayt pour l’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Sa présence crée une certaine controverse car Dua Lipa s’est retirée en disant qu’elle ne soutenait pas les restrictions imposées à la communauté LGBT. ICYMI, l’homosexualité est considérée comme une infraction pénale au Qatar. Les responsables ont déclaré que si la communauté LGBTQ est la bienvenue, elle ne peut pas faire campagne comme brandir des drapeaux de la fierté, etc. Il y a des rumeurs selon lesquelles même Shakira pourrait sauter la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022 en raison de problèmes personnels. Cela signifie que BTS Jungkook sera l’un des plus grands groupes de la journée. Il s’y est déjà rendu pour répéter et enregistrer ses parties pour le tournoi.

Comme nous le savons, la chorégraphie Run BTS devient virale partout. Jungkook en a fait une version mignonne et l’a partagée sur ses histoires Insta. Il est vu dans un pantalon baggy noir et une chemise blanche. Les fans de TaeKook sont ravis car même Taehyung a partagé une petite vidéo de son hôtel à Paris. On peut le voir torse nu sur le lit.

Jetez un œil aux vidéos des membres du BTS Jungkook et Taehyung

si j’avais un nickel pour chaque fois que nous avons vu taehyung torse nu cette année jusqu’à présent, j’aurais six nickels pic.twitter.com/uVhyCBsmz8 ? attend indigo (@vkskosmos) 17 novembre 2022

Les fans de TaeKook sont ravis de voir leurs deux favoris publier en même temps. Le Run BTS Tik Tok est viral et comment. Nous avons vu Yeonjun de TXT le faire, tout comme Hoshi de SEVENTEEN. Les filles de New Jeans Minji et Haerin l’ont également fait.

Quoi qu’il en soit, je ris toujours de l’histoire de JK lol. Personne n’a réveillé RM ? Je peux imaginer taekook lui envoyant un message disant Hyung, tu n’as pas posté ma chanson.? Myiesha_IndigoRain ??? (@Ambi_M) 17 novembre 2022

Les membres du BTS sont maintenant occupés par des projets solo. J-Hope fera une performance de danse solo aux prochains MAMA Awards. Le nouvel album de RM, Indigo, sortira le 2 décembre. ARMY est totalement gâté avec du nouveau contenu.