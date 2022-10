BTS : Jungkook rentre chez lui ; salue l’ARMÉE avec un arc profond et des cœurs [Watch Video]

BTS‘Maknae d’or Jungkook alias Jeon Jungkook était dans Qatar en raison de son horaire de travail pour Coupe du monde Fifa. Le plus jeune membre du BTS était tout seul et avait un programme de tournage chargé, semble-t-il. Il a pu voir beaucoup de ARMYs et a été vu passer un bon moment à tirer tout seul. Et tout à l’heure, le Gauche et droite le hitmaker est de retour dans sa base, son pays d’origine, Corée du Sud. Il a été repéré à l’aéroport par les médias et Jungkook les a tous accueillis de la manière la plus douce.

Jungkook rentre chez lui

Le Golden Maknae de Jungkook s’est envolé pour le Qatar le même jour que Kim Seokjin alias Jin s’est envolé pour l’Argentine. Jungkook a tourné pour des campagnes promotionnelles pour la Coupe du Monde de la FIFA. Il a tourné pendant deux jours dans des tenues en noir et blanc selon les vidéos devenues virales. Et maintenant, il est rentré chez lui. Jungkook porte un pantalon de survêtement et une chemise ample. Il portait également les lunettes qu’il portait lorsqu’il s’envolait pour le Qatar.

Jungkook salue l’ARMÉE et les médias

Dès que Jungkook est sorti de l’aéroport, il a laissé tomber le sac qu’il tenait au sol et a salué les médias et les ARMYs qui s’étaient rassemblés pour le voir. Il a fait beaucoup d’arcs profonds et de cœurs, à la fois avec le doigt et ses mains. Il a également salué avec enthousiasme les ARMYs bruyants et enthousiastes. Après s’être assis dans la voiture, il a de nouveau fait signe aux ARMY. La vidéo va être une énorme tendance dans Hollywood News maintenant.

Découvrez la vidéo de l’aéroport de Jungkook ici :

Jungkook s’est arrêté, a laissé tomber son sac et a fait cette profonde révérence à tous les fans, il a fait un grand cœur et il continue de s’incliner devant eux ?. Nous ne méritions pas un tel humble .. doux ange. BIENVENUE JUNGKOOK je vote #Gauche et droite pour #TheCollaborationSong à #PCA pic.twitter.com/h5NmpyPBd0 JUNGKOOK QUOTIDIEN ? ? (@Daily_JKUpdate) 27 octobre 2022

Lorsqu’il est arrivé au Qatar, Jungkook a reçu un accueil très chaleureux avec des fleurs. La vidéo est rapidement devenue virale en ligne. Les vidéos de Jungkook dans les rues du Qatar sont également devenues virales. Pendant ce temps, Jungkook a été nominé dans le Prix ​​​​du public pour Gauche et droite avec Charlie Puth. Ses autres projets sont encore secrets. D’autre part, Jungkook s’enrôlera dans l’armée après la fin de son emploi du temps.