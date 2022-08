BTS : Jungkook laisse tomber une image de vampire ; L’ARMÉE devient folle à cause de ses yeux rouges, de ses lèvres rouges et de sa chaleur [View Tweets]

BTS‘ Maknae doré Jungkook alias Jeon Junkook a envoyé ARMY dans un effondrement avec sa dernière photo sur le compte Twitter officiel de Grand succès. Jungkook a été assez actif sur Instagram jusqu’à présent et cette mise à jour sur Twitter a été un choc pour le BTS ARMÉE. Jungkook a laissé tomber une image floue et floue de lui-même sur le compte Twitter officiel de Big Hit pour BTS. C’est un très gros plan de son visage. ARMY est choqué au-delà des mots après avoir regardé JK dans cet avatar.

Jungkook devient un vampire ?

En parlant de la photo de Jungkook que HYBE a publiée sur Twitter, JK a les cheveux longs, les yeux rouges et les lèvres rougeâtres. Il a aussi une chemise à col volanté. Le piercing au sourcil est également remarqué par l’ARMÉE. Dans l’ensemble, Jungkook dégage les vibrations d’une nouvelle. ARMY l’a appelé un vampire en raison de son apparence sur la photo. La légende du tweet dit : “Moi, moi-même et Jung Kook”. Il existe des hashtags Photo Folio et Editor JK. Folio consiste généralement en une collection de dessins, de documents, etc. qui représentent le travail d’une personne, en particulier d’un artiste, et il semble que Jungkook ait également été l’éditeur de l’image. BTS est toujours la plus grande tendance dans Nouvelles hollywoodiennes.

L’ARMÉE devient folle après avoir vu la photo de Jungkook

Bien qu’il s’agisse d’une image floue, BTS ARMY devient fou de la beauté de Jungkook. C’est surtout ses yeux rouges, ses lèvres rouges et sa peau blanche qui donnent un effet vampirique à Jungkook. Il a en effet ouvert un piège à soif pour les ARMY sur Twitter. Ils deviennent fous. Découvrez les tweets ici :

QU’EST-CE QUE C’EST QUE C’EST QUE CELA ?????? hani (@itsbtszone) 11 août 2022

J’ai peur de penser à ce qui va se passer ensuite ? ? Plus de sommeil ! Johighness (@DrJeje25) 11 août 2022

EST-CE QUE JE VOIS BIEN ?? LES YEUX ROUGES ET LA LÈVRE ROUGE AU COL À VOLANTS QUOI ??? pic.twitter.com/B4pz9geAc1 photos douces koo (@jksdgie) 11 août 2022

Était ce que le… Ommmmg I.. JUNG JUNGKOOK… ????? Je… Je… Suis trop abasourdi pour parler… ?? Moi, moi-même et Jung Kook ??? #Photo_Folio #Editor_JK?? ??? ? (@Sophie_Woit) 11 août 2022

moi moi-même et la colline sur laquelle je me jette ? ? (@tteokminnie) 11 août 2022

Jungkook dans son ère crépusculaire que se passe-t-il nsnsjsjsjejwjwj pic.twitter.com/aNHaXgEilf niki (@Taeisjiminbaby) 11 août 2022

LES YEUX ROUGES ET LA LÈVRE ROUGE OMG JUNGKOOK !!?? pic.twitter.com/1OJRsEq48a Palak (@Palak_952) 11 août 2022

qu’est-ce que tu fais? Fatima (@fatimafarha_) 11 août 2022

LE PIERCING DES SOURCILS DE JUNGKOOK…. c’est un vieux shoot ahaahahah pic.twitter.com/TcF2S4VcvU (@ BTSArmy_47) 11 août 2022

bestie nous avons besoin de plus de contexte ?????? (@lilacnamjoonie) 11 août 2022

Les projets solo de Jungkook

BTS Jungkook a travaillé avec Charlie Puth sur un single intitulé Left and Right. En outre, il a également travaillé sur un single, Bad Decisions de Benny Blanco et Snoop Dogg aux côtés du reste de la ligne vocale de BTS – Jin (Kim Seokjin), Jimin (Park Jimin) et V (Kim Taehyung). Eh bien, nous ferons notre juste part de conjectures ici et nous pouvons aussi nous tromper. Comme vous le savez tous, BTS a été activement impliqué dans la réalisation de Webtoon 7 Fates : Chakho. Il revient bientôt. Serait-ce le look de Zeha ? Ou cela pourrait être un indice sur le projet solo de Jungkook et si c’est le cas, alors quelque chose de majeur se prépare !