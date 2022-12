BTS: Jungkook laisse ARMY écrasé par son tatouage et son charme du tournage de Dreamers [View Tweets]

Il y a quelques semaines, Jungkook donné Coupe du monde Fifa leur hymne aux côtés Fahadh Al Kubaissi. Appelé Rêveurs, la chanson est devenue un succès et de nombreux fans de football et la communauté ont également adoré le nouvel hymne de la FIFA. Jungkook est devenu le premier artiste sud-coréen et le membre BS à le faire. ARMY déborde de fierté depuis. Jungkook était au Qatar pour tourner l’hymne des Dreamers. Il a tourné pendant environ deux jours avec l’équipe là-bas. Le Bangtan TV laissé tomber le Bombe Bangtan épisode des coulisses du tournage de Jungkook starrer Dreamers. Et BTS ARMÉE est gaga de Jungkook.

BTS de Jungkook’s Dreamers en tournage au Qatar

En ce moment, Hollywood News est en effervescence avec la fraîcheur de Jungkook dans le tournage du MV de Dreamers. L’épisode de Bangtan Bob donne un aperçu de ce qui s’est passé derrière le tournage de Dreamers pendant que Jungkook était au Qatar. On voit que Jungkook était assez concentré sur son travail. Cela ne le dérangeait pas de faire une autre prise juste pour le bon coup. Jungkook a également donné sa propre contribution lors du tournage de la chanson et était confiant, comme toujours.

Une chose que l’on peut remarquer dans le tournage de Dreamers MV BTS est que Jungkook s’est senti assez chaud en raison du temps chaud au Qatar. Il a qualifié les habitants du Qatar d’invincibles pour avoir fait face à toute la chaleur. Les assistants ont été vus tenant des ventilateurs portables pour garder Jungkook au frais également. Malgré la chaleur, Jungkook a trouvé le Qatar magnifique. Il a également parlé de voir les ARMY de près et les a remerciés de l’avoir encouragé pendant qu’il tournait pour le MV.

Découvrez le tournage de la vidéo BTS of Jungkook’s Dreamers ici:

ARMY devient gaga sur Jungkook

Dans la vidéo, on peut voir Jungkook enlever sa veste puisqu’il fait chaud. Il a exposé les tatouages ​​sur son bras. L’ARMÉE devient folle de ses tatouages ​​jusqu’aux manches. Certains ne peuvent même pas se remettre de son adorable interaction avec un faucon. Découvrez les tweets ici :

Je me réveille avec CELA. Joyeux Noël à moieee ???#JUNGKOOK pic.twitter.com/Chzb8Sm1Yt KjoyM (@kristiannejm) 26 décembre 2022

que bendici n ver los tatuajes de Jeon Jungkook #JungKook # https://t.co/rBIjAvFPCq Tae (@Tae50514092) 26 décembre 2022

JUNGKOOK ???https://t.co/sG1Por9hg2 (@seamelia_13) 26 décembre 2022

Antes que nada buenos d as … Continuams… AAAAAAAH TENEMOS EL EP DE JUNGKOOK RN QATAR CON ATAQUE INCLUIDO AAAAAAH JEON JUNGKOOK QUE HERMOSO, ESOS BRAZOS, LOS TATUAJES, JEON JUNGKOOK CALMATE QUE ME DA ALGO AAAAH EL HOMBRE QUE ES ??? pic.twitter.com/TKPyGkC9Xv ??? ?????? HBele ? (@Hanny09010060) 26 décembre 2022

QUE DIEU ME DONNE LA FORCE pic.twitter.com/tj4NzThGgd Jess (@MiSolHobii) 26 décembre 2022

On devrait dire merci à la météo du Qatar ? pic.twitter.com/SwWjSW9Mq2 Shubhu ???? (@bts_lovearmy136) 26 décembre 2022

Jungkook tom ndose une photo avec le halc n ,,su carita de sorpresa por qu le encant ,,es un beb lindo ,,esos ojitos ???#jungkook @BTS_twt pic.twitter.com/PJ7roMDnGo ??? ?????? HBele ? (@Hanny09010060) 26 décembre 2022

regarde ses tatouages ​​?pic.twitter.com/s4I2aFXhQy sapeuna (@s_lovesbts_sm) 26 décembre 2022

Bébé papa pic.twitter.com/HkldFCRT92 c’est moi Dory (@YetToCome0) 26 décembre 2022

Jungkook a récemment fait la une des journaux pour avoir vu Kim Seokin alias Jin dans l’armée. Il a caché son visage et a parlé un peu pendant l’envoi de Jin. Jungkook est assez émotif en ce qui concerne ses membres.