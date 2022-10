BTS: Jungkook, Kim Taehyung et co doivent tout mettre en pause et regarder la reprise de danse de cet enfant de la chorégraphie Run BTS [Viral Video]

Exécuter BTS est l’une des meilleures chansons de BTS‘album d’anthologie Preuve. Lorsque l’album est sorti en juin de cette année, Run BTS est rapidement devenu la chanson préférée de tous. A tel point que le BTS ARMÉE se demanderait s’ils obtiendraient un jour une performance ou une chorégraphie de Run BTS, tout comme Pour les jeunes et Encore à venir qui faisaient également partie de Proof. BTS avait joué Yet To Come et For Youth dans diverses émissions de variétés sud-coréennes et les BTS ARMY attendaient la performance de Run BTS qu’ils ont eue au concert de Busan. Et la chorégraphie est le sujet de conversation de la ville ARMY. Un jeune garçon a fait une reprise de danse de Run BTS et les Bangtan Boys doivent s’arrêter et le regarder, pour de vrai.

Un jeune enfant fait une chorégraphie Run BTS, gagne des cœurs

Une vidéo d’un jeune enfant devient virale et fait parler d’elle sur Twitter et Hollywood News. On le voit interpréter la chorégraphie complexe Run BTS interprétée par les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Le petit enfant a si bien maîtrisé les mouvements et suinte tellement de swag qu’il a l’air d’être ivre des énergies des Bangtannies du concert Yet To Come Busan. Le butin avec lequel il interprète Run BTS semble sans effort et si facile. Et quelqu’un doit envoyer cette vidéo aux Bangtan Boys dès que possible.

Découvrez une petite danse pour enfants sur Run BTS ici :

#RunBTS #BTS @BTS_twt 5.4M vues 1.3M likes | Il y a 20 heures lien vers le tikok : https://t.co/8o8nGq1Unk REGARDEZ + AIMEZ + COMMENTEZ + ENREGISTREZ + PARTAGEZ + REPOSEZ cette #BTS_RunBTS le défi de danse tiktok explose actuellement ! hype this & all tiktoks you see doing this dance ! pic.twitter.com/a2n8NIidsZ TikTok de BTS (@Bangtan7tiktok) 30 octobre 2022

La part de Jungkook dans Run BTS est un énorme succès

C’était pour la première fois que les membres du BTS ont joué Run BTS au concert Yet To Come Busan. C’était la grande tendance pendant plusieurs jours. Heureusement, la chorégraphie et la performance ont été partagées sur la chaîne Youtube de Bangtan TV. ARMY regarde maintenant la performance tous les jours. La partie de Jungkook, la pièce maîtresse est la partie la plus jouée de la vidéo.