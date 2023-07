BTS : Jungkook fait la tendance du poulet au beurre, du naan et du curry sur les réseaux sociaux après avoir révélé qu’il adorait le poulet makhni et le pain plat

BTS maknae Jungkook passe un certain nombre de VLives de nos jours. Le chanteur qui a désactivé son compte Instagram a déclaré que Weverse était l’endroit qu’il lui fallait. Aujourd’hui, il a fait quelques vies. Il en a fait un après sa performance à Music Bank Inkigayo. Maintenant, il a de nouveau allumé le direct. Le chanteur a dit qu’il devait finir sa lessive avant de dormir. Il semble que la sécheuse prendrait un certain temps. Entre-temps, il a parlé aux ARMYs. Un fan a demandé s’il avait déjà mangé de la nourriture indienne. Il a dit qu’il aimait la nourriture desi. Il semble qu’il aime le Naan et le curry et a mentionné Chicken Makhni. Les fans de Desi sont ravis.

Ce n’est pas tout. Le chanteur de Seven a également adorablement décrit la forme d’un Naan sur son Vlive. Il a dit aux gens de ne pas parler de nourriture car il finirait par avoir faim. Il a dit qu’il était affamé. Plus tôt, Jimin avait dit qu’il savait que Biryani était de la nourriture indienne. Les fans indiens de BTS sont sur un nuage neuf. SUGA a déclaré qu’il avait déjà regardé des films de Bollywood. Jungkook a également chanté Naatu Naatu pour le plus grand plaisir de tous. Même l’équipe RRR lui a rendu hommage !

ça va être ARMY’S en dehors des restaurants indiens après que Jungkook ait mentionné qu’il aime le poulet makhani & naan pic.twitter.com/On8Uzo1o16 BTS PICS SEPT (@GirlWithLuv_24) 30 juillet 2023

? Avez-vous mangé de la nourriture indienne ? oh tu connais le curry dans lequel tu trempes le naan ?? comment s’appelle-t-il.. je l’adore. j’en ai envie en ce moment .. je meurs de faim .. s’il vous plaît ne parlez pas de nourriture Boucles Yoongi (@loopmyg) 30 juillet 2023

Il meurt de faim awww Jungkook ?? pic.twitter.com/83i5Gi7IU2 ? ?? (@my7stars4ever) 30 juillet 2023

Que dois-je payer pour aller le voir et lui donner le curry indien dont il a envie. Oh Seigneur. Donnez-moi un pouvoir de téléportation pour que je puisse nourrir ce bébé ? #1HOT100 JUNGKOOK’S 7 (@m_beingstranger) 30 juillet 2023

La façon dont il a dit poulet makhani ? J’ai pleuré flux rian sept ? (@taespaintbrush_) 30 juillet 2023

« Poulet makhani et naan » Je pense qu’il décrit la forme du naan et combien il l’aime pic.twitter.com/4A7NM4WAh7 Ar. JONGUKKIE JE SUIS INTOLÉRANT AU LACTOSE 2 (@ namjoona9764ps2) 30 juillet 2023

Jungkook : Quelqu’un m’a demandé si j’avais déjà goûté à la cuisine indienne. Makhani au poulet. Vous connaissez le naan ? Vous le trempez dans le curry et le mangez. J’aime vraiment ça. Le manger avec du curry. Mon Dieu, j’ai tellement envie de le manger. Ce serait délicieux. J’ai faim. Je meurs de faim. S’il vous plaît, ne parlez pas de nourriture. je prie Temps d’or (@JJK_Times) 30 juillet 2023

Nous pouvons voir que les fans en Inde sont ravis. Desis attend le jour où BTS débarquera sur le sol indien. Jungkook va bientôt sortir un album et peut-être une autre chanson.