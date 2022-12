BTS: Jungkook et le joueur argentin Angel Di Maria, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ont CECI en commun

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été spéciale pour les fans de BTS. Le Golden Maknae s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture. Sa chanson Dreamers est saluée comme l’une des meilleures chansons de la Coupe du monde de tous les temps. Hier, l’Argentine a remporté le trophée. L’Univers devient gaga de Lionel Messi et de ses hommes. C’est l’une des plus grandes finales de Coupe du monde de tous les temps. Même les non-fans de football ont regardé le match avec impatience. C’est Lionel Messi et son équipe qui ont réussi à l’emporter aux tirs au but. Au milieu de tout cela, les fans de BTS ont remarqué un point commun entre Jeon Jungkook et Angel Di Maria.

Le grand footballeur et l’icône de la pop ont un amour similaire pour les tatouages. Les deux ont une manche pleine de tatouages. Il semble que Jungkook et Angel Di Maria aient un tatouage 7. Comme nous le savons, Jungkook a fait un numéro 7 derrière son oreille. Tous les membres du BTS ont fait des tatouages ​​​​d’amitié avant le début de l’enrôlement. Angel Di Maria est l’un des meilleurs joueurs argentins. Il est également originaire de la ville de Rosario. Issu d’une famille modeste, il a atteint le niveau national. C’est un joueur de la Juve.

DI MARIA A UN 7 SUR SON BRAS EST LE 7 ENCORE! pic.twitter.com/ED0eQcZFJk Alice (@perse_hd) 18 décembre 2022

Le leader du BTS, Kim Namjoon, alias RM, est venu sur KBS News où il a déclaré que les membres avaient décidé de se faire tatouer assortis, bien qu’ils n’en soient pas trop friands. Dans le groupe, Jimin et Jungkook ont ​​plusieurs tatouages. Jungkook est le vrai passionné. Après la déclaration de Kim Namjoon sur les membres du BTS qui n’aiment pas trop les tatouages ​​dans leur ensemble, certains fans solo de Jungkook ont ​​​​objecté. Les fans de BTS ont défendu le leader. En fait, il existe des similitudes entre Lionel Messi et l’un des tatouages ​​​​de Jeon Jungkook.

Le chef du BTS, Kim Namjoon, a expliqué comment il travaillera dur pour s’assurer que le groupe revienne le plus tôt possible en 2025 pour les ARMY. Il a dit qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir.