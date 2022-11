BTS Jungkook est comparé à la légendaire icône de la pop Michael Jackson pour sa performance à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 [View Tweets]

Jungkook de BTS présenté lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde Fifa le dimanche soir. Et la performance de Jungkook est encore largement discutée partout. Jungkook a collaboré avec Fahad Al Kubaissi, un chanteur qatari et producteur de disques pour la nouvelle chanson de la Coupe du monde de football. Depuis la sortie de la chanson de Dreamers et plus encore après la performance de Jungkook Rêveurs au stade Al Bayt du Qatar, c’est le sujet de conversation de la ville. Et maintenant, il y a plus que ça. Jungkook est comparé à l’icône légendaire de la pop Michael Jackson. Oui, tu l’as bien lu. Des tweets ont fait surface dans lesquels de nombreuses personnes ont établi des comparaisons entre les deux.

Jungkook est comparé à Michael Jackson pour les performances de la FIFA

Hollywood News bourdonne en ce moment avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Jungkook et sa performance lors de la cérémonie d’ouverture. La cérémonie a eu lieu il y a deux jours et elle est toujours très animée et discutée parmi les fans. Jungkook a été vu dans une tenue entièrement noire et les fans sont rapidement devenus fous. BTS ARMY débordait de fierté en voyant Jungkook se produire seul sur la scène mondiale. Et certains ont comparé (pas si) le petit Koo, le Golden Maknae de BTS, Jungkook avec l’icône pop légendaire Michael Jackson. Oui, tu l’as bien lu. Découvrez les tweets ici :

Jungkook a la présence scénique de Michael Jackson et c’est un bon être humain. C’est pourquoi la FIFA le voulait. DrSquishy (@DrSquishy) 22 novembre 2022

El rey ?? de la pop Michael Jackson. Dos personas que sin duda alguna nacieron para estar en el escenario y brillar. Jungkook mereces todo lo bueno que la vida pueda brindarte. pic.twitter.com/I19ycZIeNM Juranis Bueltapia (@JuraBueltapia) 22 novembre 2022

Je suis un grand fan de Michael Jackson. J’ai grandi en écoutant sa musique. J’ai regardé et revu tous ses MV. Il était très talentueux. Il est irremplaçable bien sûr. Mais Jungkook est aussi très talentueux. Il peut bien chanter (stablement) en direct tout en dansant. Sa voix douce et haletante est si paradisiaque. MariePascual97 (@MPascual97) 22 novembre 2022

Jung kook ressemble un peu à un Michael Jackson discret… ? ?? (@moonriseforever) 22 novembre 2022

pourquoi mon père pensait-il que jungkook était michael jackson (@maamonkey) 22 novembre 2022

Michael Jackson et Jeon Jungkook entre autres pic.twitter.com/34Pv4BKa7x snidsa ? (@212in33) 22 novembre 2022

nous sommes sur le point d’avoir un mv solo de jungkook gambader dans les rues de doha parmi les gens comme michael jackson dans la version brésilienne du mv ils ne se soucient pas vraiment de nous. pic.twitter.com/E1O9DWkTfU ? (@superiorkm) 21 novembre 2022

MA MÈRE PENSAIT QUE JUNGKOOK ÉTAIT MICHAEL JACKSON IM CRYING ELLE ÉTAIT COMME “JE PENSAIS QU’IL ÉTAIT MORT” ? moi (@MohimaB_) 21 novembre 2022

Pourquoi tous les parents arabes pensent-ils que Jungkook ressemble à Michael Jackson à la Coupe du monde ?! ?? Code étoile : REALROSES ? (@realrosesarered) 21 novembre 2022

JungkookMichael Jackson Séparés par un Birijin #Gemeos pic.twitter.com/17iWoOSCEC Dorameitv (@dorameitv) 21 novembre 2022

ma grand-mère a regardé la performance de jungkook hier. tu veux savoir ce qu’elle a dit? lui rappelait Michael Jackson ça ria (@snosts) 21 novembre 2022

Je ne le connaissais pas bien, mais après l’ouverture de la coupe j’ai essayé d’en savoir plus sur Jungkook, l’Asiatique Michael Jackson et sur Fahad.. Phénoménal ! Il est certainement entré dans l’histoire.@BTS_twt @bts_bighit Carla Sueli (@CarlaSueli7) 21 novembre 2022

pourquoi tant de personnes appellent jungkook michael jackson je suis en larmes ? ENSEMBLE : annie | ne voit pas atz ! (@L1XB3RRY) 21 novembre 2022

C’est juste énorme. Tous ceux qui ont été des amoureux de la pop savent quelle stature Michael Jackson a dans l’industrie. Il est l’une des plus grandes icônes de la pop dont le monde a été témoin. BTS ARMY devient également fou des comparaisons. De nombreux non-ARMY ont comparé Jungkook, ce qui a surpris les fans.

Jungkook rentre chez lui

Hier soir, Jungkook est rentré du Qatar. Il était de bonne humeur et a également fait étalage de son maillot des Taeggeuk Warriors à l’ARMÉE. Jungkook s’est incliné devant les médias et les ARMYs présents et a également fait le coup de pied de football comme avant.