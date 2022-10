BTS : Jungkook en veste blanche vole le cœur des ARMY ; des vidéos et des images du Qatar deviennent virales

BTS membre Jungkook est dans Qatar pour son emploi du temps personnel Coupe du monde de football 2022. Le maknae doré de BTS s’est envolé il y a quelques jours. Il a été bien accueilli au Qatar avec un bouquet et ARMY est devenu gaga de la même chose. Mais en ce moment, ARMY est de retour pour écraser leur Jungkookie. Les photos et les vidéos de Jungkook de BTS sont un sujet brûlant sur les réseaux sociaux en ce moment. La BTS ARMÉE est accroché aux médias sociaux pour avoir un aperçu de Jungkook ou même Jin qui vient d’atterrir Argentine pour un concert avec Jeu froid.

Les photos et vidéos de Jungkoook du Qatar deviennent virales

Jungkook s’est envolé pour le Qatar il y a deux jours. Il va faire partie de la campagne promotionnelle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, semble-t-il. Jungkook a été vu dans une veste blanche/crème et un pantalon noir. Il avait l’air de bonne humeur, prêt à donner son meilleur coup pendant le tournage. Il a été vu agitant et saluant très chaleureusement les ARMYs dans le pays arabe. Il les a également remerciés de l’avoir attendu pendant qu’il était occupé à travailler. Les images et les vidéos de la même chose font actuellement l’objet de discussions à Hollywood News.

Jungkook a également été vu se produire dans les rues du Qatar. Il tournait pour la vidéo promotionnelle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Jungkook était comme d’habitude confiant et dans son élément alors qu’il tournait pour la campagne promotionnelle. Il semblait également excité à l’idée de travailler. Golden Maknae de BTS a été vu entouré de beaucoup de monde. Il semble qu’il avait une grande équipe lorsqu’il travaillait au Qatar. Il semble tirer sur un marché (Souq) à Doha, au Qatar.

Consultez les photos/vidéos de Jungkook du Qatar ici :

Son altesse Jungkookie est au souk où nous allons le week-end. Je suis au travail donc je ne peux pas aller le voir ? Mais la pensée que nous sommes allés au même endroit est le paradis ? #Jungkookie au Qatar ?? pic.twitter.com/XpYvtdGhsa bae busan ??? (@busanbae_twt) 25 octobre 2022

vraiment aimé la façon dont ils traitent notre petit prince Jungkookie, il a l’air si adorable ? mais, au Qatar pour tourner une nouvelle chanson ? ou filmer quelque chose? argh je ne peux pas attendre pic.twitter.com/TZzNaSPVYt ????????? | ?????????? (@nurulnunu19) 25 octobre 2022

Qatar Jungkookie ???????? quelque chose arrive, je suis tellement excité et j’ai hâte d’y être ?? pic.twitter.com/A8yH2LnKUC garçons bangtan ?? (@SweetyGogoi6) 25 octobre 2022

JOLIE JUNGKOOKIE AU QATAR pic.twitter.com/wdYZQS3z0N ? ? ? ? ? ? ? ? (@imixjm1) 25 octobre 2022

regardez tous ces gens qui protègent et prennent soin de jungkookie au qatar ? il est tellement aimé pic.twitter.com/7hVvxoCJZk d (@jksfiance) 25 octobre 2022

Jungkookie au Qatar Son sourire >>> pic.twitter.com/f2gCgVRswN :)) (@Armyot7hope) 25 octobre 2022

Chanson de la Coupe du monde BTS X

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que BTS collaborerait avec Hyundai Motors pour la chanson de la Coupe du Monde de la FIFA. Avec cela, le président de Hyundai a déclaré qu’ils visaient à créer une opportunité d’unir tout le monde vers l’objectif de durabilité et de se remonter le moral. La chanson s’appelle Goal of the Century.

Pendant ce temps, après avoir terminé leurs horaires personnels, chacun des membres du BTS s’enrôlera dans l’armée.