BTS: Jungkook donne tout son CŒUR aux ARMYs alors qu’il rentre chez lui après avoir joué à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA [Watch]

BTS‘Maknae d’or Jungkook était au Qatar récemment. Il s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture du Coupe du monde de football 2022. Le chanteur de BTS a interprété sa chanson, Rêveurs aux côtés de Fahad Al Kubaissi au stade Al Bayt qui était rempli d’une excitation palpable. Et après avoir joué lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 hier soir, Jungkook est revenu en toute sécurité à Corée du Sud. Oui, il est déjà de retour. Les visuels de Jungkook de l’aéroport sont devenus viraux sur Internet en ce moment. Son geste envers l’ARMÉE est très affable et romantique.

Jungkook revient en Corée du Sud après l’ouverture de FIFA 2022

Hollywood News a été plein de mises à jour sur la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et les performances de Jungkook. Jungkook a collaboré avec le chanteur et producteur de disques qatari, Fahad Al Kubaisi sur Dreamers, l’hymne officiel du football qui a été joué lors de la Coupe du Monde de la FIFA en direct, aux côtés d’un mélange d’hymnes de football à succès précédents et emblématiques, Magic in the Air, Waka Waka et Wavin. ‘ Drapeau. Et maintenant, Jungkook est de retour à la maison.

Le plus jeune membre du BTS a été vu dans ses vêtements de confort, qui sont des vêtements amples. Il portait le maillot officiel de l’équipe de football sud-coréenne qu’il avait obtenu après avoir rencontré les Taegeuk Warriors. Jungkook a fait une profonde révérence aux journalistes et aux ARMYs qui s’étaient rassemblés si tard dans la nuit pour l’accueillir dans le pays. Il a également donné tout son CŒUR aux ARMYs. Jungkook, ludique, a baissé la fermeture éclair de sa veste et a affiché le côté gauche de sa poitrine comme s’il donnait son cœur aux ARMYs. En effet un geste très adorable. Il a fait irruption dans le coup de pied de football juste après.

Découvrez les vidéos virales de Jungkook et les photos de l’aéroport en Corée du Sud ici :

mon amour il est rentré la maison pic.twitter.com/sDpdXHZc6N davi Dreamers par Jungkook (@jjkdvx) 21 novembre 2022

ELE MUITO LINDO PORRA pic.twitter.com/l537NizGTL viih & jungkook & jimin trisal (@jikookcinefilos) 21 novembre 2022

La publicité pour le shampoing de Jungkook arrive bientôt pic.twitter.com/77wa1tmyxN DIFFUSEZ ET ACHETEZ DES RÊVEURS | fifakoo à kootar ? (@prettykku) 21 novembre 2022

IL EST TROP MIGNON SVP pic.twitter.com/u3NVeiJMLU (@archiveforJK) 21 novembre 2022

quelqu’un a modifié la chemise de jungkook en spiderman s’il vous plaît armée? j’en ai besoin pour mon agenda spideykoo ??? pic.twitter.com/8xsfD62kKh kana | fifaco? (@BTSJKHEY) 21 novembre 2022

L’ARMÉE applaudit Jungkook pour son numéro de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

ARMY jaillit et déborde de fierté en regardant Jeon Jungkook, le plus jeune membre du BTS, un garçon de 25 ans, superstar internationale, se produire devant une foule immense au Qatar. ARMY a rapidement commencé une tendance de Proud of You Jungkook. Plus tard, lorsque JK est venu en direct sur Weverse, il a remercié l’ARMÉE de se sentir fier de lui.