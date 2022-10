BTS : Jungkook déshabille Kim Taehyung alias V sur scène lors des répétitions du concert Yet To Come ; sa poitrine et son nombril exposés créent la frénésie [Read Tweets]

Les fans de BTS sont surchargés de contenu de nos jours. Les garçons font les répétitions pour le concert Yet To Come à Busan, qui fait partie de la candidature à l’Exposition universelle 2030. Des millions de fans de BTS de Corée et du monde entier se sont rassemblés devant le stade. Il semble que la région résonne du fanchant de BTS. Ce concert pourrait être le dernier avant l’enrôlement de Jin. Les Bangtan Boys devraient faire une grande annonce sur la scène du concert de Busan. Au milieu de tout cela, ARMY a eu une vue magnifique sur la poitrine et le nombril de Kim Taehyung alias BTS V.

Eh bien, il était sur scène dans une chemise rouge avec des boutons. Jeon Jungkook a commencé à enlever les boutons en exposant partiellement sa poitrine. Le haut laissait également entrevoir son nombril. Les garçons se sont battus au gymnase HYBE pour être à leur meilleur pour le concert de Busan. Les fans sont en pagaille en voyant la vidéo. On peut voir Jeon Jungkook déboutonner le haut rouge vif porté par Taehyung. Cela ressemble beaucoup à la robe Fendi qu’il portait autrefois pour une performance. Jetez un œil aux tweets sur la soif des ARMYs et des fans de TaeKook…

donc c’est jungkook qui a commencé à déshabiller taehyung JUNGKOOK NOUS AVONS BESOIN DE PARLER !!!#JEONJUNGKOK #KIMTAEHYUNG Nusrat Jahan (@__nussru__) 14 octobre 2022

Il y a beaucoup d’attentes du concert Yet To Come. En attendant, la chanson a été soumise aux Grammys 2023. Even Equal Sign de J-Hope est de la partie. Les Bangtan Boys sont actuellement le moteur de l’économie de Busan et du tourisme sud-coréen.