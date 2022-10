BTS : Jungkook débarque au Qatar pour la préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ; voici comment il a obtenu un accueil royal

Jeon Jungkook, membre du BTS, a atterri à Doha, au Qatar. Il semble qu’il répétera pour l’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Un certain nombre de célébrités ont été enrôlées pour l’événement. La liste comprend également Nora Fatehi. Jeon Jungkook est arrivé par avion privé depuis l’aéroport international coréen de Gimpo. Le chanteur a été vu portant des spécifications. Il semble que sa vue se soit détériorée, alors il porte maintenant des lunettes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son compagnon de groupe Jin s’est envolé pour l’Argentine depuis l’aéroport d’Incheon. Eh bien, Jungkook a atterri à Doha au Qatar et le chanteur reçoit un traitement royal.

Les officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 lui ont offert un beau bouquet à son arrivée. Les autorités aéroportuaires ont joué à gauche et à droite sur tous les écrans. Il semble que certains fans s’étaient rassemblés à l’extérieur avec des pancartes pour accueillir les Golden Maknae. On ne sait pas si d’autres membres du BTS rejoindront bientôt Jeon Jungkook au Qatar. Comme nous le savons, Hyundai est l’un des sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. BTS a publié le mois dernier la chanson Hyundai Goal of the Century. Eh bien, Jungkook a gentiment fait signe à certains fans qui attendaient à l’extérieur de l’aéroport de Doha avec des banderoles soutenant le Golden Maknae. Regarde…

Nous pouvons voir que Jungkook a l’air trop mignon dans sa dernière coiffure. Les fans pensent qu’il jouera aussi un peu au football. Les équipes sont occupées par la préparation de dernière minute.