BTS Jungkook danse sur ‘Wakhra Swag’ dans une vidéo virale, fait tomber ARMY pour son ‘Punjabi Vibe’

La sensation mondiale de K-pop BTS est connue pour ses performances de danse hautement synchronisées, sa voix forte et ses paroles significatives. Leur fanbase dédiée ARMY est toujours à la recherche de nouveaux clips partagés par les membres. Certains possèdent le talent pour transformer ces clips en quelque chose de plus. Comme ce clip du plus jeune membre du groupe Jeon Jung-kook, populairement connu sous le nom de Jungkook. An ARMY a tourné un clip du chanteur principal du groupe totalement desi. Préparez-vous pour du swag punjabi de Jungkook. Le clip édité montre l’idole au rythme de Wakhra Swag du chanteur Navv Inder. La légende de la vidéo disait « POV : Vous vibrez sur des chansons punjabi ». Vérifiez le ici:

Desi ARMYs vibraient autant à la chanson que Jungkook dans le montage. Plusieurs ont mentionné que cela ressemblait à la solution idéale pour le chanteur. D’autres pouvaient à peine croire que ce n’était pas la chanson originale sur laquelle il dansait. Un utilisateur a même fait remarquer que même s’il ne pouvait pas suivre les étapes de la chanson originale qui était Run BTS, il pouvait le faire sur Wakhra Swag. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Non, pourquoi semble-t-il légitime qu’il vibre là-dessus ?

“Vous l’imaginez tous avec un kala kurta et des manches retroussées, puis vibrez”, a commenté un autre utilisateur.

Un commentaire disait: “Suis-je le seul à avoir l’impression que la synchronisation labiale correspondait au début?”

Ce n’est pas la première fois que les Desi ARMYs se chargent de faire ressortir le desi caché dans leurs idoles K-pop préférées. Récemment, un fan a réalisé une vidéo montrant BTS dansant sur les rythmes de Besharam Rang. Dans la bobine Instagram, le septuor pouvait être vu en train de groover sur la dernière chanson à succès Besharam Rang, mettant en vedette Deepika Padukone et Shah Rukh Khan du film Pathaan. Le montage montrait des pas synchronisés des idoles de la K-pop qui se mélangeaient parfaitement avec les rythmes. Il était difficile de croire qu’ils ne jouaient pas réellement sur la chanson hindi. La cerise sur le gâteau était la fin de la vidéo. Il montrait les garçons dans un cadre similaire à celui de SRK et Deepika dans la piste originale.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient amoureux du montage. Ils ont remarqué à quel point les chorégraphies de BTS s’adaptaient parfaitement à toutes les chansons.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici