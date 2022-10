BTS: Jungkook dans Rupali Ganguly alias l’emblématique “Aapko kya?” d’Anupamaa la bobine est un must pour chaque Desi ARMY [Watch]

Oh garçon, nous aimons BTS X Desi édite. Aujourd’hui, nous avons une édition de BTS’ Maknae doré Jungkook alias Jeon Jungkook dans l’un des dialogues les plus viraux de l’émission télévisée TRP Topper, Anupama. Eh bien, le Rupali Ganguly L’émission de télévision starrer est connue pour son contenu sur l’autonomisation des femmes. Donc, il y a eu un tel dialogue dans lequel Rupali alias Anupamaa a riposté à Baa quand elle l’a raillée pour avoir librement marché dans et hors de la maison. Anupamaa avait applaudi avec un très long dialogue se terminant par ‘Aapko Kya?’. C’est un hit viral sur les réseaux sociaux et devinez quoi ? Une ARMY a édité des vidéos de Jungkook en eux. Les résultats sont incontournables pour les Desi ARMYs.

Jungkook dans la bobine de dialogue emblématique d’Anupamaa

Ainsi, ARMY, en faisant défiler au hasard Instagram récemment, nous sommes tombés sur une vidéo du plus jeune Jungkook de BTS avec le BGM de Rupali Ganguly alias “Aapko Kya?” d’Anupamaa. dialogue. La bobine comprend des vidéos de Jungkook en solo et avec certains des membres du BTS. Nous le voyons avec Kim Taehyung quand Anupamaa commence, “Main Ghumu”, et nous voyons le dos de Park Jimin alias Jimin quand Anupamaa dit, “kisike saath jaau”, et les autres ont les clips solo de JK. Le montage est super mignon pour le dialogue sérieusement stimulant, mais il s’avère quand même sauvage. Charme de JK ou talent d’éditeur, faites votre choix.

Vérifiez la bobine Jungkook X Anupamaa de BTS ici:

C’est digne d’Hollywood News et Entertainment News, n’est-ce pas ?

Jungkook X Qatar X Coupe du Monde de la FIFA

Sur le plan professionnel, Jungkook s’est récemment envolé pour le Qatar pour un tournage promotionnel pour la Coupe du Monde de la FIFA. Le Golden Maknae de BTS a reçu un accueil très chaleureux avec des fleurs. Il a joyeusement salué, salué et donné des cœurs aux ARMYs lorsqu’il a été repéré dans les rues du Qatar. Lorsque Jungkook est rentré chez lui, il a accueilli avec enthousiasme ARMY avec un arc, un clin d’œil et plein de cœurs.

Pendant ce temps, BTS a remporté 10 nominations aux MAMA. Dans d’autres nouvelles, BTS a décidé de s’enrôler dans l’armée. Jin rejoindra l’armée en décembre, c’est-à-dire si le discours de Chris Martin doit passer. Par la suite, un par un, les autres membres du BTS s’enrôleront selon leurs horaires.