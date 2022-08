BTS : Jungkook avoue avoir discuté d’une séance photo sur le thème des vampires ; met en valeur son côté obscur avec Time Difference Folio [Watch]

BTS membre Jungkook alias Jeon Jungkook‘s Photo Folio shoot’s making sketch. Ainsi, depuis que BTS a annoncé une pause, il y a eu beaucoup de contenu disponible pour le BTS ARMÉE regarder. Étant donné que le groupe de garçons est composé de sept membres, il existe 7 types de contenu différents qui sortent presque tous les deux jours. Et maintenant, il y a quelques heures à peine, Jungkook Différence de temps le film de production a été abandonné sur Bangtan TV. Dans le film de production Time Difference, Jungkook explique ce qui se cache derrière le thème et le processus de réflexion du Photo Folio.

Jungkook révèle être timide et maladroit en travaillant sur le décalage horaire

Ainsi, il y a quelques semaines, lorsque le nouveau chapitre BTS s’est déroulé, ils ont partagé des projets sur lesquels ils ont travaillé individuellement. Ainsi, Jungkook a travaillé sur un Photo Folio appelé Time Difference. Jungkook, membre du BTS, a réalisé un folio spécial de 8 photos. Il révèle qu’il n’a jamais travaillé sur une telle chose auparavant. Et comme d’habitude, Jungkookie était un peu timide pour tenter quelque chose de nouveau. Cependant, il y a mis tout son cœur et son âme, comme toujours. Il était maladroit et sentait qu’il pouvait être plus concentré. Dans la vidéo, Jungkook a été vu en train de discuter du thème avec les membres du personnel de HYBE.

Jungkook partage l’idée du décalage horaire

Comme le suggèrent les images, Jungkook semble avoir une tenue de vampire. Les photos de Jungkook sont à la mode dans Nouvelles hollywoodiennes. Il a révélé avoir écrit “vampire” pour un tournage conceptuel une fois. Ensuite, nous voyons Jungkook faire des croquis de ses tenues et discuter des tissus et des motifs qu’il veut pour son look de vampire. Des volants, du cuir, des bottes et plus encore, Jungkook semblait très investi et particulier sur le look qu’il voulait créer et faire ressortir. JK a révélé qu’ils n’avaient jamais fait de séances photo conceptuelles auparavant et qu’il était donc très satisfait en travaillant sur celui-ci. Les images commencent progressivement à devenir plus sombres et Jungkook l’a décrit comme le processus d’assombrissement de l’âme. Tant de réflexion qu’il a mis dans la création de 8 pièces visuelles. Pas étonnant, il est considéré comme Golden Maknae. Regardez la vidéo ici:

Pendant ce temps, parlant des projets solo de Jungkook, il a collaboré avec Charlie Puth sur un single intitulé Left and Right. Jungkook et la ligne vocale des BTS, Jin, Jimin et Taehyung, ont également récemment collaboré avec Benny Blanco et Snoop Dogg pour Bad Decisions. Maintenant, ce folio spécial qui a été organisé par JK est sorti. Voyons ce qui nous attend de plus du côté de Jungkook.