BTS : Jungkook a-t-il vraiment enfreint les lois californiennes sur le tabagisme ? Vérification des faits

BTS membre Jeon Jungkook a fait la une des journaux après que sa vidéo fumant soit devenue virale. Jungkook était à Los Angeles, en Californie, pour certains engagements professionnels. Le Golden Maknae de BTS est apparemment allé manger au Matsuhisa, un restaurant populaire auprès des célébrités de Los Angeles. Nombreux sont ceux qui ont déclaré que Jungkook avait enfreint les lois sur le tabagisme de l’État de Californie. Comme nous le savons, les lois des États américains concernant les zones fumeurs et non-fumeurs diffèrent. Jungkook a été vu en dehors du match du restaurant en train de fumer avec un membre du personnel. Certains ont également souligné qu’il avait jeté le mégot de cigarette dans la rue.

BTS Jungkook a-t-il vraiment enfreint la loi ?

Maintenant, Koreaboo a publié certaines directives des lois californiennes sur le tabagisme qui confirment que Jeon Jungkook ne fumait pas dans un espace public. Il semblerait que les clients des établissements privés comme les hôtels/restaurants puissent fumer à moins de 50 mètres des locaux. Jungkook se trouvait tout à fait dans la zone autorisée. La déclaration des réglementations actuelles sur le tabagisme de Beverley Hills décrit les « zones fumeurs autorisées » comme « dans les salons fumeurs privés (loi de l’État) ; dans les zones désignées des hôtels/motels ; dans l’emprise publique (trottoirs, rues, ruelles, etc.), uniquement si vous voyagez activement ; véhicules de déménagement sans mineurs, résidences unifamiliales ; zones fumeurs désignées dans les entreprises privées et lors d’événements publics en plein air. Il semble qu’il ait jeté le mégot de cigarette dans la poubelle à l’extérieur et ne l’a pas jeté par terre.

Jeon Jungkook assailli à un aéroport coréen

Jeon Jungkook est désormais de retour en Corée. Le jeune chanteur a été très violemment attaqué à l’aéroport d’Incheon. Il semblerait qu’il était sur le point de trébucher et de tomber. Ces derniers temps, des foules immenses parviennent à affluer dans les aéroports chaque fois que des membres du BTS s’y trouvent. Les fans se rassemblent en grand nombre pour les voir. Jetez un œil à la vidéo de Jungkook assailli malgré une sécurité renforcée.

NON, ce n’est pas de l’amour. Ce n’est PAS OK. Jungkook a été assailli à l’aéroport alors qu’il revenait de son emploi du temps à l’étranger. Il a trébuché et a failli tomber. Ils ne se soucient tout simplement pas de sa sécurité et de son espace personnel ! pic.twitter.com/3WgevJXe8N GoldenJK4ever (@Thagurlsheart) 9 septembre 2023

Jungkook’s Seven est en tête des charts depuis plus de sept semaines. Les membres de BTS ont fait des débuts en solo réussis parallèlement aux chansons du groupe. Dreamers et Seven de Jungkook sont tous deux des succès. Il pourrait également obtenir quelques nominations aux Grammy Awards.