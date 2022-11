BTS Jungkook à la Coupe du Monde de la FIFA 2022: L’ARMÉE s’en va alors que le Golden maknae montre ses compétences en football à l’aéroport [Watch Video]

Jungkook, membre du BTS, est parti pour le Qatar. Il a été vu aujourd’hui matin à l’aéroport de Gimpo en Corée. Jeon Jungkook vole dans un avion affrété vers la capitale Hamad. C’est son deuxième voyage en un mois. Jungkook se produira en solo sur la grande scène. Les autres artistes qui monteront sur scène sont Shakira, Diplo, Black Eyed Peas, J Balvin. On ne sait pas quelle chanson Jeon Jungkook jouera sur scène. L’inauguration sera télédiffusée le 21 novembre en Inde. Les fans de BTS peuvent le regarder sur la chaîne sportive. Jungkook a l’air super excité pour la même chose.

Il a été vu à l’aéroport avec un pantalon de survêtement noir, un t-shirt et une veste Nike. Il portait un énorme sac fourre-tout. Jungkook a posé le sac en faisant un coup de pied de football pour le plus grand plaisir des journalistes qui sont venus cliquer sur ses photos. Jungkook était déjà allé au Qatar où ils lui ont réservé un accueil royal. Il a tourné un court clip dans un souk (marché).

Voici la jolie vidéo de Jungkook partant pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022

ARMY est totalement gaga de sa gentillesse. Jungkook a l’air super excité d’aller à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Kim Taehyung alias BTS V a déclaré qu’il passait du temps avec ses parents avant de partir pour le Qatar. Sa chanson Left and Right a été l’une des plus longues en 2022 dans les Billboard Music Charts.