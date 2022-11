BTS : Jin va-t-il rejoindre le service militaire obligatoire plus tôt que prévu ? Voici ce que nous savons

Le boys band coréen BTS est connu de tous. Leurs chansons sont célèbres et leurs fans sont répartis dans le monde entier. Ils font partie des groupes les plus populaires et les plus réussis de tous les temps. Ainsi, leurs fans ont été un peu surpris que les membres du groupe rejoignent les services militaires. Il est obligatoire pour la plupart des hommes valides d’effectuer 18 à 21 mois de service militaire en Corée du Sud. Jin, RM, Jungkook, J-Hope, Jimin, V et Suga feront également de même. Mais Jin, qui est l’aîné de tous, devrait bientôt le rejoindre. Plus tôt que vous le pensez!

Jin rejoindra-t-il bientôt les services militaires ?

Si l’on en croit les derniers rapports, Jin a demandé l’annulation de sa demande pour retarder son entrée dans les services militaires jusqu’au 31 décembre. Il aurait demandé l’annulation du report et serait plutôt éligible à l’enrôlement. Cela signifie-t-il qu’il rejoindra bientôt les services militaires ? Seule l’Association des effectifs militaires de la République de Corée décidera du moment où Jin sera appelé à servir.

C’est BIG HIT Music qui a confirmé que les membres du BTS servent l’armée. Dans la note, il était écrit : “BigHit Music s’est concentré sur le moment décisif où il serait possible de respecter les besoins du pays et pour ces jeunes hommes en bonne santé de servir avec leurs compatriotes, et c’est maintenant. Le membre du groupe Jin initiera le processus dès que son calendrier pour sa sortie en solo sera terminé fin octobre. Il suivra ensuite la procédure d’enrôlement du gouvernement coréen.

Jin profite actuellement du succès de sa chanson The Astronaut. C’est la première grande sortie solo et elle a laissé beaucoup d’impressionnés. ARMY est tout simplement trop content de The Astronaut.