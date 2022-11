BTS : Jin sortira le merchandising The Astronaut ; Les ARMY trouvent des œufs de Pâques dans la vidéo teaser [Watch]

Kim Seokjin est l’une des idoles les plus populaires et BTS membres du groupe dans le monde. Il est l’aîné des Bangtan Boys. Il y a quelques semaines, Jin a sorti son single solo, L’astronauteen collaboration avec Jeu froid. Ce n’est pas ça, il a également interprété la chanson avec Coldplay lors de leur concert Music of Spheres à Buenos Aires, en Argentine. L’astronaute est un cadeau de Jin à l’ARMÉE. Et maintenant, le Mr Worldwide Handsome va offrir un autre cadeau aux ARMYs sous la forme de Merch.

BIG HIT lance un teaser annonçant le merchandising The Astronaut

Big Hit Entertainment a profité de sa gestion des médias sociaux et a partagé une vidéo. C’est comme un jeu vidéo dans lequel Wootteo, le visage de l’astronaute et la création de Jin, est vu en train de jouer à un jeu. À la fin du niveau, une tâche lui est assignée. Le jeu se termine par une question de savoir s’il est prêt à rencontrer l’ARMÉE.

BTS ARMY trouve des œufs de Pâques dans le teaser de l’astronaute

En parlant du produit, ARMY pense qu’il peut contenir une bombe de bain, des oreillers/peluches, des couverts, un cadre photo et plus encore. ARMY devient gaga de Seokjin et l’a qualifié de génie. Découvrez les tweets ici :

Les détails sur ce teaser de jeu ?! Ils ont montré des indices pour le merchandising !!! Couverts, bombe de bain, lampe (?), oreiller wootteo, cadre photo / cadre pc ???? OMG SEOKJIN EST UN TEL GÉNIE #L’Astronaute #JIN https://t.co/Tbbep4a5Ur pic.twitter.com/EWP7Lt10jX Jin horaire ?? ? (@hourjinnie) 28 novembre 2022

ouf ?????? https://t.co/c2tl3IJym3 la ?? ?? (@seokjwans) 28 novembre 2022

Le génie du marketing, la banque d’idées géniales Kim Seokjin Je suis prêt maintenant Wootteo bébé, vole-moi jusqu’à ce que je sois fauché ?#L’Astronaute par #Jin https://t.co/aeuZr9GGJX Ange l’astronaute (@pink_rj1n) 28 novembre 2022

l’homme est un génie ? https://t.co/oQF1RwzdBP isa ? JIN JOUR ! ? (@ seokjin1017) 28 novembre 2022

Encore Armée écrite en Braille ? Il est si doux pic.twitter.com/iVEWAA5cdu sMERaldo JIN? ?L’Astronaute? (@sMERaldoAami) 28 novembre 2022

Après la sortie du MV de The Astronaut, Jin a révélé que la chanson n’était pas pré-planifiée et que cela s’est passé en un tournemain. Chris Martin, membre de Coldplay, a révélé qu’il était déjà au courant de Jin et de son enrôlement militaire bien avant que Jin l’ait approché pour l’aider à faire une chanson pour l’ARMÉE en cadeau avant qu’il ne soit enrôlé dans l’armée. Le merchandising sort le 30 novembre 20222.

L’enrôlement militaire de Kim Seokjin alias Jin

Il y a quelques jours, Jin a confirmé qu’il rejoindrait l’armée le 13 décembre de cette année après qu’un rapport des médias ait divulgué la date. Il a demandé aux ARMYs de ne pas se rassembler autour du centre d’entraînement car cela pourrait être dangereux, se rassembler en nombre. ARMY est assez émotif car Jin part bientôt pour quelques mois. L’enrôlement militaire de Kim Seokjin a été une grande tendance dans Hollywood News.