BTS : Jin reçoit un ÉNORME soutien des ARMYs desi ; Super Tuna en tête des classements iTunes indiens, battant Kesariya de Brahmastra et Varaha Roopam de Kantara

BTS ARMY se consacre à donner à Jin un grand envoi à l’armée. Comme nous le savons, l’aîné des hyung de BTS s’enrôlera bientôt. Avant cela, il fera un live en Argentine. Oui, il se produira avec son groupe et chanteur préféré Chris Martin. La chanson est son nouveau solo, The Astronaut. Le clip vidéo de la chanson a également suscité l’intérêt. Nous pouvons voir Jin aller dans l’espace avec ce qui ressemble à un chien. Chris Martin a déclaré que lorsque Jin a parlé de s’éloigner des fans, c’était si profond et émouvant qu’il a été inspiré pour écrire la chanson.

Ce soir, Abyss et Super Tuna sont sortis sur Spotify aujourd’hui par Big Hit Music. Eh bien, les trois chansons sont dans le top 10 du classement iTunes indien. Le banger Super Tuna est au top. Il a battu Kesariya de Brahmastra et Varaha Roopam de Kantara. Les fans sont ravis de voir cela. Les fans indiens de BTS se souviendront également du montage Tattad Tattad sur Super Tuna qui est devenu viral même en Corée. Jetez un œil aux tweets….

[CHARTS] Super Tuna de JIN est n°1 sur le classement iTunes en Inde !#L’Astronaute #Yours_Jin #SuperTuna_Jin JIN PRINT L’ASTRONAUTE ? ? (@theJINPRlNT) 21 octobre 2022

“Roulement de tambour ?” SUPER TUNA a atteint le numéro 1 sur iTunes en Inde ??? CE SOIR est au #8 ABYSS est au #9 Faire entrer les 3 sorties dans le Top 10 ? Merci à tous ceux qui ont aidé?#L’Astronaute #JIN # #Supertuna_Jin pic.twitter.com/QZHsRxDpxG SEOOK ?? INDE ? ?L’ASTRONAUTE ARRIVE ? (@seokjin_india_) 21 octobre 2022

Alors que les chansons de BTS sont connues pour être classées partout, ce n’est pas très facile en Inde. Les fans indiens de BTS arrivent en grand nombre sur YouTube et maintenant sur Spotify, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais cette fois, toutes les bases de fans mondiales se sont unies pour Jin.