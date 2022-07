BTS : Jin justifie son étiquette “Worldwide Handsome” lors de la première de la déclaration d’urgence ; L’ARMÉE éclate dans une grande acclamation alors qu’un Seokjin nerveux monte sur scène [WATCH]

Le boys band coréen BTS est mondialement connu. Et le membre le plus âgé du groupe Kim Seokjin alias Jin possède également le tag de Worldwide Handsome. En parlant de Jin, il a récemment assisté à la première VIP de Déclaration d’urgence avec Kim Nam Gil, Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon. Il est apparu vêtu d’un pull jaune citron avec un pantalon noir et il avait l’air plutôt mignon et beau en même temps. Alors que ses vidéos arrivaient sur Internet, ARMY a remarqué qu’il était assez nerveux avant et après être monté sur scène. Il y a plusieurs vidéos qui montrent qu’il était le Main Event de la soirée alors que la foule a éclaté de joie alors qu’il montait sur scène. Découvrez quelques tweets ci-dessous :

Regarde-le. Seokjin est si nerveux ? VOUS AVEZ SI BIEN FAIT NOTRE SEOKJINNIE ET ​​NOUS SOMMES TELLEMENT FIERS DE VOUS ! ? #Yours_Jin #SuperTuna_Jin #JIN #BTSJIN @BTS_twt pic.twitter.com/STRl8VShE7 IMPRIMER JIN ?? (@theJINPRlNT) 25 juillet 2022

? KIM SEOKJIN AU TAPIS ROUGE DE LA PREMIÈRE VIP DE LA DÉCLARATION D’URGENCE ! Regardez ces acclamations et tous les téléphones prenant des photos quand il a été appelé ! IL EST L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL ! ? #Yours_Jin #SuperTuna_Jin #JIN #BTSJIN @BTS_twt pic.twitter.com/Sz32x8ndVY IMPRIMER JIN ?? (@theJINPRlNT) 25 juillet 2022

? Oui, le prochain est BTS Jin ! Foule : Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh pic.twitter.com/4nHaoT0j0T MES PHOTOS BTS DANS LA BOÎTE (@GirlWithLuv_24) 25 juillet 2022

Avant et après que le nom de Seokjin ait été abandonné !! Ressentez le contraste dans l’ambiance des lieux ! “MC : Ensuite, c’est BTS #JIN!” Toute la foule : Pur chaos ?? Tous se sont levés en même temps !? KIM SEOKJIN AU PREMIER MINISTRE VIP #SuperTuna_Jin #Yours_Jin #JIN # @BTS_twtpic.twitter.com/n5t37I4EZV Jiniya_????s ? (@Jiniya1204) 25 juillet 2022

Après le long moment où il a assisté à un programme solo, il devait se sentir si nerveux. Seokjinah vous avez fait un excellent travail. Nerveux Seokjinnie est plus mignon ? KIM SEOKJIN À LA PREMIÈRE VIP#Yours_Jin #SuperTuna_Jin #BTSJIN #JIN @BTS_twt pic.twitter.com/oiwchf7QEL _ ?? | Seokjin Sri Lanka (@_Seokjin_SL_) 25 juillet 2022

Jin de BTS fait ses débuts d’acteur ?

Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Jin, membre du BTS, ferait bientôt ses débuts d’acteur. ARMY a commencé à spéculer sur la même chose après que Kim Nam Gil ait fait une révélation choquante dans une interview avec Cosmopolitan. Il a déclaré qu’il avait travaillé avec Seokjin dans le passé et que cela avait suscité des questions.