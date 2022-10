BTS : Jin fait les PLUS GRANDS débuts d’un soliste coréen en Inde pour The Astronaut ; Desi ARMY crée un enregistrement YouTube

BTS a une énorme base de fans en Inde. C’est un fait connu que Desi ARMY aime établir des records pour BTS sur YouTube. Étant donné que les Indiens adorent écouter YouTube, les records max sont établis sur la plateforme. Eh bien, Jin nous a offert un cadeau de départ émouvant avec la chanson, The Astronaut, qu’il a interprétée en Argentine avec Coldplay. La chanson a été écrite par Chris Martin et lui. L’astronaute consiste à trouver les bonnes personnes qui donnent un sens à votre vie. La vidéo de The Astronaut a également été saluée. En Argentine, Chris Martin et le groupe ont joué pour Jin.

Eh bien, les fans indiens de BTS ont donné à Jin un début de 2,67 millions de vues sur YouTube le premier jour. C’est le plus grand pour un soliste coréen. Il a battu Left and Right de Jungkook et Charlie Puth, qui a obtenu 2,59 millions de vues. C’est énorme étant donné que Jungkook est la célébrité coréenne la plus populaire en Inde. En fait, l’Inde a dépassé le Japon en tant que nation qui a vu le maximum de chansons BTS sur YouTube au cours de la semaine du 21 au 28 octobre. L’Inde a également fait les plus grands débuts de Jin sur YouTube le premier jour. Il a dépassé l’Indonésie et les États-Unis de plus d’un million. Jetez un œil aux chiffres ci-dessous…

Pour la toute première fois, l’Inde a été le pays n ° 1 en streaming BTS du 21 au 28 octobre a dépassé le Japon !!!!! pic.twitter.com/mHUYHFJ6qC ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 30 octobre 2022

Les débuts de l’astronaute Top Pays YT : #1 Inde – 2.67M #2 Indonésie – 1.58M # 3 États-Unis – 1,36 M #4 Japon – 1.34M #5 Mexique – 1.29M #6 SK – 984k #7 Philippines-928k #8 Brésil-707k #9 Vietnam-516k #10 Thaïlande-505k #11 Russie-486k #12 Pérou-393k #13 Argentine-346k #14 Turquie/Bangladesh-318k ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 30 octobre 2022

Les solistes du BTS font leurs débuts sur Youtube India 2022 : L’astronaute – 2.67M Gauche et Droite – 2.59M Plus – 1.96M Mauvaises décisions – 1.72M Incendie criminel – 1.34M Heure de pointe – 590k ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 30 octobre 2022

La soirée d’écoute de The Astronaut on the Stationhead a été reportée en raison de la tragédie de Séoul, en Corée. Jin n’est pas encore revenu d’Argentine en Corée.