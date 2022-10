BTS : Jin et Coldplay captivent l’Argentine avec une performance en direct de l’astronaute ; L’amour fraternel de Chris Martin rend ARMY émotif [Watch Videos]

Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, a donné une performance solo épique de The Astronaut à Buenos Aires, en Argentine. Il a joué avec son groupe préféré, Coldplay. Les ARMYs sont très émotifs car c’est sa dernière performance solo avant qu’il ne parte dans l’armée pendant quelques années. The Astronaut est une chanson très spéciale. La chanson est un cadeau de Chris Martin et Coldplay pour Jin. La chanson est née après que Jin lui ait parlé de ce qu’il ressentait à l’idée de laisser les ARMY derrière lui pendant deux ans. Chris Martin s’est dit ému par ses émotions pures, puissantes et profondes. En Argentine, ils se sont produits en tant que groupe alors que Jin chantait de sa voix d’argent devant une foule hurlante.

Lors de l’événement, il a déclaré qu’il voulait une chanson qui ressemble à un au revoir temporaire à ses proches. Comme on le sait, il sera absent des ARMYs pendant près de deux ans. Les foules immenses, les feux d’artifice et la performance étincelante de Jin en ont fait une occasion mémorable pour tous les fans. Les gens sont gaga du lien de Chris Martin et Jin. Jetez un œil à ces vidéos…

Kim Seokjin, membre du BTS, a déclaré qu’il prévoyait de s’enrôler cet été, mais les garçons voulaient faire un autre concert. Il a dit qu’il était au courant que des gens les dénigraient pour avoir échappé au service militaire, mais il avait toujours l’intention d’y aller.