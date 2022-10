BTS : Jin dévoile des fans obsédés par la validation des réseaux sociaux à l’occasion de l’anniversaire de Jimin

C’était BTS membre Parc Jiminl’anniversaire d’hier. Les garçons ont été à Busan en train de répéter leur concert pour le Exposition universelle de Busan 2030. ARMYs sont assez excités à propos de la même chose. Cependant, tous les yeux étaient rivés sur les membres car c’était l’anniversaire de Jimin. Chaque fois que c’est l’anniversaire de certains membres, les ARMY vérifient qui a souhaité qui et quand sur les plateformes de médias sociaux. Parfois, certains membres du groupe ne publient rien du tout. Et cela conduit à croire que tout ne va pas bien entre les membres. Maintenant, le membre le plus âgé du BTS, Kim Seokjin alias Jin a une réponse à cela.

Jin, membre du BTS, souhaite à Jimin une note, ombrageant la validation des médias sociaux

Comme c’était l’anniversaire de Park Jimin, alias Jimin, hier, il était à la mode partout dans le monde. Nouvelles d’Hollywood section. Il était le sujet de discussion brûlant où les ARMY du monde entier ont non seulement partagé du contenu à son sujet, mais ont également célébré son anniversaire de la manière la plus affectueuse. Beaucoup de BTS ARMYs qui étaient à Busan ont visité le caf Magnate du père de Jimin pour fêter son anniversaire. Et au milieu de toutes les célébrations, les fans étaient également attentifs aux souhaits des membres. Jin s’est rendu à Weverse pour déposer un selfie maladroit et a également jeté de l’ombre sur la validation des médias sociaux.

Après avoir partagé un selfie de lui-même et de Jimin, Jin a expliqué pourquoi il souhaitait Jimin sur Weverse. Il a écrit qu’il avait déjà souhaité à Chimchim pour son anniversaire, mais qu’il devait télécharger un souhait séparé pour lui car il pensait que s’il ne pensait pas que tout le monde n’était pas en bons termes. Il a en outre ajouté pour préciser que si quelqu’un ne souhaite personne à l’avenir, cela ne signifie pas qu’il est en mauvais termes. Eh bien, la validation des médias sociaux est vraiment inutile et toutes les ARMY étaient également d’accord avec Jin. Cependant, il y a des fans qui veulent que les membres publient.

Les membres du BTS célèbrent l’anniversaire de Jimin à Busan

Jimin a pris sa poignée Instagram et a partagé quelques photos de ses célébrations d’anniversaire. Il comprend un gâteau et des ballons. Il n’y a aucun membre sur la photo et Jimin semble souhaiter avant de couper le gâteau, comme un rituel.

En parlant du concert de Busan, il aura lieu le 15 octobre et sera diffusé à la télévision et diffusé en direct sur diverses plateformes en plus du public en direct. Le concert a lieu à 18 h 00 KST, soit 14 h 30 IST le samedi.