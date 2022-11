BTS : Jin confirme qu’il rejoindra l’armée coréenne avant son anniversaire ; L’ARMÉE a le cœur brisé en sachant qu’il servira dans une région glaciale et enneigée

BTS ARMY a appris que Kim Seokjin alias Jin servira dans l’armée en décembre. Il semble qu’il sera là avant son anniversaire qui tombe le 4 décembre. ARMY a le cœur brisé de savoir qu’il servira dans l’une des régions les plus froides de Corée en première ligne. Le travail consiste à nettoyer la neige. C’est un fait connu que Jin ne supporte pas les climats froids. BTS ARMY est tout simplement trop inquiet maintenant en pensant à la façon dont il va tenir le coup. Aujourd’hui, ils ont pu voir deux épisodes de Jin dans une émission de variétés où il fabriquait du vin traditionnel. Les membres du BTS se dirigeront un par un et le premier adieu sera le plus difficile.

Jin alias Kim Seokjin a déclaré qu’il avait prévu de revenir deux ans en arrière, mais le succès de Dynamite a changé beaucoup de choses. Kim Seokjin alias Jin a déclaré qu’ils voulaient être ensemble pour les fans pendant la pandémie. Les sensations K-Pop ont connu deux années glorieuses avec des chansons comme Dynamite, Butter, Permission To Dance, etc. Il a dit qu’il était conscient des abus qui lui étaient infligés pour avoir tenté d’échapper au devoir militaire alors qu’il avait toujours prévu d’y aller. Les ARMYs au cœur brisé publient de telles choses sur Twitter…

Seokjin a choisi de ____ cet hiver juste pour être avec ARMY pour le concert de Busan en octobre dernier. Et ça me brise vraiment le cœur. kreng ? (@krenganne) 12 novembre 2022

Dans l’armée coréenne, la ligne de front signifie le Gyeonggi-do et le nord du Gangwon-do. zone frontalière en cas de guerre, zone proche ou adjacente à la ligne de front principale. FEBA. C’est un endroit froid où il faut nettoyer la neige tous les jours car il neige beaucoup.#L’Astronaute #Jin pic.twitter.com/SbfYYP6mfQ star_jin (@nightstar1201) 12 novembre 2022

NOOOOO YA NO PUEDOOOOO ????????????????? SEOKJIN NO TE VAYAS POR FAVOR ?? https://t.co/9DWGA008zU Juillet ? INDIGO ? ? (@JY_BTS_LOVE) 12 novembre 2022

si quelque chose de mauvais arrive à seokjin là-bas, je détruirai tous les responsables de mes propres mains nat. l’astronaute ?? ? (@bejinkoo) 12 novembre 2022

Les détails du déploiement de Seokjin n’ont pas encore été révélés, nous ne pouvons donc rien supposer ni dire avec certitude. Mais oui, il veut dire qu’il est possible qu’il ne fête pas son anniversaire avec nous. En espérant qu’il aille et revienne sain et sauf à travers un hiver plus chaud que tout autre ? (@yourlove_army) 12 novembre 2022

Il semble que le nombre de jours de formation dans ce domaine soit moindre. Les soldats bénéficient également de trois jours de congé s’ils servent plus de 21 jours. Mais Jin sera dans la zone à haut risque où les gens sont en danger maximum en cas de guerre. Les ARMYs sont stressés et nous espérons que la fortune favorisera Kim Seokjin de BTS à chaque étape.