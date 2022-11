BTS : Jin confirme les nouvelles de l’enrôlement militaire ; demande à l’ARMÉE de ne pas atterrir au camp de base pour CETTE raison

Jin, membre du BTS, a confirmé son enrôlement militaire. L’agence de presse coréenne Yonhap avait rapporté qu’il partait le 13 décembre 2022 pour Yeongchang, qui est l’endroit où les nouveaux cadets reçoivent leur formation initiale pendant cinq longues semaines. Ils ont une énorme académie militaire là-bas. Après cela, Kim Seokjin alias Jin sera envoyé en première ligne. Maintenant, Kim Seokjin est allé à Weverse et a dit qu’il voulait lui-même casser la nouvelle, mais c’est sorti, donc il ne peut pas s’en empêcher. BTS Jin a dit aux fans de ne pas venir au camp de base. Il a dit qu’un certain nombre de personnes seraient là pour l’inscription et que cela pourrait devenir chaotique. Il a dit qu’il ne voulait pas que les ARMYs soient blessés dans le chaos et que cela pourrait être potentiellement dangereux.

Comme on le sait, de nombreux proches viennent déposer des proches au camp militaire. Maintenant, des rapports indiquent que toute l’équipe BTS viendra déposer Jin ce jour-là. C’est ce qu’ont dit à la presse certaines autorités militaires. C’est précisément pourquoi ils ne veulent pas que les fans et le grand public envahissent également la zone. La famille de Jin, ses amis proches et BTS seront là pour le voir partir pendant 18 longs mois. Il n’y a aucune confirmation à cela de la part de qui que ce soit de BTS ou de l’armée coréenne.

Les garçons envisagent de se remettre ensemble en tant que groupe en 2025. Ils ont essayé d’annoncer lentement la nouvelle aux ARMYs qui ont une crise émotionnelle. Jin est l’aîné des hyung de BTS. Les fans espèrent qu’il passera un bon moment dans l’armée et que sa santé émotionnelle et mentale ne souffrira pas. Il y a des histoires sur la façon dont certaines idoles n’ont pas eu une très bonne expérience. Les fans de BTS prévoient de lui donner un bon aperçu.